Paco Rodríguez

Las elecciones generales del año 2000, que ganó José María Aznar con mayoría absoluta, fueron las últimas en las que el BNG obtuvo tres diputados en el Congreso, su récord de representación. Han tenido que pasar 26 años, más de un cuarto de siglo, para que el nacionalismo gallego volviese al techo obtenido entonces. El BNG pasa de uno a tres escaños —como llegaron a apuntar incluso algunos sondeos— y cumple así con creces el primer objetivo que tenía bien subrayado para esta campaña. No ocurrió así con el segundo: que su ascenso en Galicia sirviese también para evitar un posible Gobierno de PP y Vox. Así que fue una noche de sentimientos encontrados en el cuartel general nacionalista en Santiago, de enorme satisfacción por un lado y de cierta tristeza por el otro. Pasadas las once y media de la noche, arropada por los cuatro cabezas de lista, y aplaudida por militantes, simpatizantes y miembros de la dirección del frente, comparecía la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón.

«Agradecer de todo corazón as persoas que escolleron a nosa papeleta; o seu voto para nós é un privilexo e vai servir para defender Galiza e para defender os dereitos e as liberdades dos cidadáns», dijo una líder nacionalista aclamada por los suyos, que se mostró enormemente satisfecha por haber triplicado la representación en el Congreso, lo que otorga al Bloque, dijo, un papel más protagonista.

«Subimos case sete puntos porcentuais e mais de 130.000 votos, o que supón que imos ter unha voz forte en Madrid», insistió la portavoz del Bloque, que compareció en su sede después de que lo hiciesen lo líderes de los grandes partidos y puso en valor que el Bloque es una fuerza al alza, cuyo mensaje de defensa incondicional de Galicia cala cada vez más hondo en la ciudadanía.

Preocupación por el futuro

A pesar del entusiasmo y la alegría por haber logrado tres diputados en Madrid, Ana Pontón sí quiso aprovechar su comparecencia para trazar un panorama político en el conjunto del Estado muy poco alentador, dijo, para lo que son los intereses de la mayoría social y para los grandes desafíos a los que se enfrenta Galicia como territorio.

«Sabemos que está é unha noite na que moitas persoas sentimos unha gran preocupacion polo que podan facer a dereita e a extrema dereita, que tiveron un gran apoio social e van poñer en marcha un programa cun rusco de involucion claro», pronosticó la portavoz del Bloque. Pontón sí quiso felicitarse de que, unas elecciones más, Vox no lograse representación política en Galicia. «Imos estar ahí para enfrentar cada recorte porque vai ser unha lexislatura moi complexa. Imos estar ahí e non vos imos fallar. Imos ser un muro de contencion, e para iso necesitamos oganizacions fortes e estruturadas, como a nosa», advirtió la líder del Bloque, quien recordó además que el riesgo de retroceso no solo afecta a los derechos sociales y otras conquistas, sino también al propio autogobierno de Galicia y a todo lo que significa su identidad cultural, especialmente en lo relativo a la lengua gallega. Ese era uno de los grandes temores en la sede electoral del Bloque anoche. Los nacionalistas consideran que hay todavía mucho camino por recorrer en el ámbito competencial, camino que se presenta, según los nacionalistas, mucho más incierto con la presencia de Vox en el futuro Gobierno,.

Poco después de las ocho de la tarde, cerrados los colegios electorales, fueron llegando cargos electos y miembros de la dirección del frente a la Nave de Vidán, un conocido restaurante a las afueras de Santiago, que ya se ha convertido en un clásico en las noches electorales nacionalistas. Muchos permanecieron hasta bien pasada la medianoche, celebrando la obtención del tercer diputado, pese a que la suma de PP y Vox harán muy difícil que pueda ejercer un papel determinante para negociar conquistas.