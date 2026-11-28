Inés de Castro, do cadaleito ao trono
Da familia nobre galega dos Castro, namorouse dela o infante Pedro de Portugal. A súa relación foi mal vista polo rei luso, que a mandou matar, o que provocou unha guerra civil. Cando Pedro subiu ao trono nomeouna raíña a título póstumo
Texto: José Miguel Andrade Cernadas | Ilustración: Miguelanxo Prado
A familia dos Castro ocupa un lugar senlleiro na historia da nobreza medieval galega. Se o período que abrangue os séculos XI, XII e ata mediados do século XIII, pode ser considerado como a época