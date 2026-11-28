A familia dos Castro ocupa un lugar senlleiro na historia da nobreza medieval galega. Se o período que abrangue os séculos XI, XII e ata mediados do século XIII, pode ser considerado como a época

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