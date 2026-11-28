Manuela y Enrique, el día que vendieron las cabras a Manuel (con camisa de cuadros), que gestiona una explotación junto a su mujer, Michele, en A Fonsagrada MANUEL FERNÁNDEZ

El calendario marca el 11 de noviembre y el reloj las 12 de la mañana. Una huelga general que reivindica mejores salarios y vivienda digna copa los medios de comunicación. Fuera hace un día invernal,