Enrique y Manuela, 40 años pastoreando cabras en la montaña de Lugo: «O único día que non saíron da corte foi cando se casou a sobriña»
LA VOZ
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El matrimonio se conoció en Lugo hace cuatro décadas, se mudó a una aldea de solo dos casas en el municipio de Baleira, y empezó de cero con un rebaño de cabras. Las vendieron recientemente, con mucha pena, por cuestiones de edad. Las compraron Manuel y Michele, que regentan una explotación en A Fonsagrada29 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El calendario marca el 11 de noviembre y el reloj las 12 de la mañana. Una huelga general que reivindica mejores salarios y vivienda digna copa los medios de comunicación. Fuera hace un día invernal,