Ellos son los alumnos de la carrera más inaccesible de Galicia
SANTIAGO / LA VOZ
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Los estudiantes del doble grado de Matemáticas y Física de la USC tuvieron que superar este curso el 13,1 de nota media para entrar en la titulación29 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Según la información que facilita la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) la carrera con la nota de corte más alta es el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidade de Santiago. El último