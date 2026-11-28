De izquierda a derecha, en primera fila: Pablo Engroba y Marina García; en segunda, Alba García, Lucas Sánchez, Hugo Sierra y Gonzalo Rodríguez-Moreiras; detrás, Bahae Eddine Frihmat, Óscar Naveira, Nicolás Outeiral y Rebeca Alonso PACO RODRÍGUEZ

Según la información que facilita la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) la carrera con la nota de corte más alta es el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidade de Santiago. El último