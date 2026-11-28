La escasez de trabajadores obliga a las empresas a duplicar los plazos de ejecución de las obras. En la imagen, asfaltado de una calle en Santiago el pasado agosto. PACO RODRÍGUEZ

Con la llegada del mal tiempo, y tras las intensas lluvias de los últimos días, el fantasma de los baches y los desperfectos en las carreteras vuelve a sobrevolar a los conductores, pero también a