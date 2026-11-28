El alto precio del betún frena decenas de obras de asfaltado en los concellos
REDACCIÓN / LA VOZ
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El aumento de los precios deja sin cubrir contratos de repavimentación y complica la gestión de los ayuntamientos con menor capacidad económica29 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Con la llegada del mal tiempo, y tras las intensas lluvias de los últimos días, el fantasma de los baches y los desperfectos en las carreteras vuelve a sobrevolar a los conductores, pero también a