Inquietud entre los médicos gallegos tras subir un 35 % los aspirantes al mir
SANTIAGO / LA VOZ
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La homologación masiva de títulos extranjeros ha elevado la matrícula; los colegios profesionales ven un agravio comparativo debido a la exigencia de la carrera en España28 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un total de 21.668 médicos han sido admitidos en las pruebas mir de la próxima convocatoria, cuyo examen se celebra el 23 de enero del 2027 en numerosas localidades de España. Es un 35 %