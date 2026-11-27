Concentración de médicos en el hospital universitario Lucus Augusti de Lugo, el pasado 18 de noviembre. ALBERTO LÓPEZ

Pese a haberse desarrollado en toda España durante las dos semanas de la campaña electoral, la huelga de médicos que finalizó ayer pasó desapercibida para buena parte de la población. Pero sí tuvo un impacto asistencial. Según datos del Servizo Galego de Saúde, 16.748 enfermos quedaron sin atender estos días a pesar de que tenían una cita. De ellos, 636 iban a ser operados y no llegaron a entrar en quirófano. Además, 9.216 personas tenían fijada una consulta en el hospital que no llegó a celebrarse y 790 tenían una prueba diagnóstica que nunca se hizo. Otros 6.106 ciudadanos gallegos debían haber sido atendidos en su centro de salud.

Esta huelga fue convocada por el Sindicato Médicos Unidos, de reciente creación. Reclamaba al Ministerio de Sanidad una ley que regule exclusivamente las condiciones laborales de los doctores, conocida como el estatuto del médico. Desde el año 2002, existe en el Sistema Nacional de Salud un estatuto marco para todas las profesiones sanitarias. El ministerio promovió una reforma a través de un proyecto de ley, que decayó cuando se disolvieron las Cortes por la convocatoria electoral.

Desde diciembre del año pasado hasta junio ya hubo una semana al mes de huelga por este motivo, aunque aquellos paros se dirigían a todo el personal facultativo —el de estas dos semanas, solo a médicos— y los apoyaban todos los sindicatos médicos, no como este. Según el Sergas, el seguimiento medio de este paro en Galicia fue del 3,64 % de los convocados. El organismo sanitario hace el cálculo incluyendo a todo el personal, sin descontar a quienes están en servicios mínimos, de día libre o salientes de guardia, a pesar de que no pueden hacer huelga. Aun así, siguiendo ese mismo sistema de cálculo, en las huelgas anteriores el seguimiento medio en Galicia fue del 15 %, con áreas que llegaron al 30 %.

«Nuestro balance es muy positivo porque hemos conseguido que el tema de los médicos vuelva a estar en la mesa de los políticos y, aunque no tanto como nos hubiera gustado, también ha llegado a la ciudadanía», asegura la presidenta del SMU, Catalina Fernández, que dice que las movilizaciones del colectivo no van a decaer en los próximos meses. «Los médicos estamos en una clara situación de agravio comparativo con el resto del personal sanitario y con el resto de los trabajadores», resume. Hasta mayo, las huelgas se dirigían contra el Ministerio de Sanidad y contra la Consellería de Sanidade, a la que reclamaban mejoras. El Sergas asegura que desde diciembre del año pasado se han suspendido en Galicia 294.618 actos médicos.