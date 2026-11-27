Profesores de la escuela concertada preparando la caravana en A Coruña Marcos Míguez

Los profesionales de la escuela concertada salieron el pasado jueves a la calle para reclamar a la Xunta que desbloquee la mesa de negociación, como ya pidieron en las tres huelgas convocadas desde que empezó el curso. Lo hicieron con caravanas de coches por varias ciudades gallegas, para visibilizar sus peticiones y preparar del 15 de diciembre. Los convocantes son FSIE, UGT, CC.OO, FEUSO, SNEP y CIG-Ensino.

Trabajadores de la enseñanza concertada gallega durante la protesta con los coches por Ourense Miguel Villar

Critican «novas obrigas, recortes e máis burocracia» sin que se convoque la mesa sectorial y recuerdan que están obligados a tener más horas de clase que sus compañeros de la pública: «Sete horas máis en secundaria, e dúas en primaria e infantil». Tampoco cobran la paga extraordinaria de antigüedad y el complemento de equiparación salarial, que no se les concede desde el 2008. Además, el último acuerdo de jubilación parcial «deixa fóra a compañeiros con parte da súa xornada en pagamento privado» —son aquellos casos en los que imparten enseñanzas no obligatorias como el bachillerato—.