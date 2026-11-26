Temporal de nieve en Pedrafita do Cebreiro, en la A-6, en una imagen de enero Óscar Cela

Entre las nuevas normas y obligaciones que introdujo el Reglamento General de Circulación, en vigor desde el 1 de octubre, ya se incluía que en autopistas y autovías, si la circulación se ve dificultada por la nieve, quedaba prohibido adelantar y los vehículos debían circular por el carril derecho, dejando libre el izquierdo para los servicios de emergencia y las máquinas quitanieves. Esa reforma, la mayor desde hace casi 23 años, se complementa ahora con la llegada de los primeros temporales de frío y lluvia (esta semana se activaron los primeros avisos por nieve en Galicia). La DGT ha publicado dos instrucciones técnicas que adaptan sus avisos al sistema de colores de la Aemet y detallan las nuevas restricciones de circulación en estos casos.

Además de la obligación de circular por el carril derecho, la instrucción de la Campaña de Vialidad Invernal 2026-2027 está diseñada para regular el tráfico ante episodios frecuentes de hielo y nieve. Incluye restricciones de velocidad y varios tramos en vías de alta capacidad en los que solo se permitirá la circulación de vehículos equipados con neumáticos de invierno, prohibiéndose el uso de cadenas al tratarse de zonas con túneles sucesivos. Esa medida afectará cuando el estado de la vialidad sea rojo.

Una de las cuatro vías señaladas es la A-6, en un tramo de cerca de 50 kilómetros que en Galicia afecta a los concellos de Pedrafita do Cebreiro, As Nogais y Becerreá. En concreto, los puntos kilométricos son del 406 al 455 (desde Villafranca del Bierzo hasta Becerreá). Los vehículos que no tengan neumáticos de nieve saldrán de la A-6 en el kilómetro 405 y se les desviará por la N-6, evitando los túneles, hasta que retomen la circulación en la autovía en el kilómetro 462. Las otras vías afectadas por esta limitación son la A-23 en Huesca, la A-67 en Cantabria y la AP-66 en León-Asturias.

Ambas instrucciones presentan una misma escala de colores para definir el estado de las vías ante condiciones meteorológicas adversas asociadas a los fenómenos de nieve, niebla densa y viento. El amarillo significa prudencia y la velocidad en autovías y autopistas se limita a 100 kilómetros por hora. El naranja es precaución; todos los vehículos deben circular por el carril derecho, dejando libre el izquierdo para las máquinas quitanieves, se prohíbe adelantar en vías de alta capacidad y la velocidad se reduce a 60 kilómetros por hora. El rojo se activa cuando la calzada está cubierta completamente por nieve; las restricciones se refuerzan con la obligación de circular con cadenas o neumáticos de invierno (excepto en los tramos en los que solo está permitido el tráfico de estos últimos) y con la velocidad reducida a 30 kilómetros por hora. El negro implica la interrupción total por unas condiciones muy adversas.

La otra instrucción de la DGT determina los distintos escenarios a los que se puede ver expuesto un conductor y los umbrales de activación de cada estado, con la señalización que será de aplicación en las vías competencia de Tráfico. El color amarillo (afectado) indica que la circulación empieza a estar afectada por la meteorología y se establecen recomendaciones que permiten a los usuarios estar en una situación de preaviso. Con el naranja (dificultado), la circulación ya está condicionada y se establecen restricciones y limitaciones. Con el rojo (adverso), la circulación está muy condicionada y las restricciones y limitaciones son más estrictas. Y con el negro (intransitable) se procede al corte total de la vía al no poder garantizar la seguridad vial.

En autopistas y autovías, cuando la circulación se vea dificultada por cualquiera de estas condiciones meteorológicas adversas, se informará a través de los paneles de mensaje variable para señalizar tanto el nivel de vialidad como las posibles restricciones al tráfico que puedan existir.