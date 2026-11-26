Santiago, Lugo y Ribadeo ganarán concejales, y nueve concellos los perderán, según el nuevo censo
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La nueva distribución municipal se conocerá a finales de año, cuando el Gobierno apruebe el próximo padrón26 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia elegirá en las elecciones municipales de mayo del próximo año menos concejales que en el 2023, comicios que ya dieron lugar al menor número de representantes municipales en lo que va de etapa democrática