A RAG colaborará no seguemento e difusión das medidas do novo plan de normalización do galego
GALICIA
O presidente da Xunta e o da Academia galega mantiveron este xoves un encontro de traballo26 nov 2026 . Actualizado a las 11:39 h.
A Real Academia Galega (RAG) colaborarará na planificación, seguimento e difusión das distintas medidas recollidas no novo plan de normalización lingüística, aprobado no Parlamento o pasado 7 de outubro. Este foi un dos temas abordados na xuntanza que este xoves á mañá mantiveron o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o da academia, Henrique Monteagudo. Ámbolos dous concordaron en abordar esta cuestión nunha vindeira xuntanza dedicada exclusivamente a este tema.
No encontro falaron, Monteagudo presentou a Rueda o proxecto para crear a Fundación Pro-Academia, unha iniciativa que busca apoiar e impulsar actuacións de promoción da lingua e da cultura galegas en distintos ámbitos da sociedade, con especial atención á infancia e á mocidade. A RAG xa está a realizar os trámites para a súa constitución. De acordo cos estatutos da nova fundación, a presidencia de honra corresponderá ao Presidente da Xunta.
En clave máis interna, os dous presidentes falaron da rehabilitación da sede da Real Academia na coruñesa rúa Tabernas. As obras do edificio están rematadas e serán entregadas unha vez se complete a dotación de mobiliario, e a colaboración da Xunta céntrase en sufragar os gastos derivados do traslado temporal da institución e da adecuación das súas oficinas provisionais.
Por outra banda, Rueda e Monteagudo analizaron a proposta de modificación dos estatutos da RAG que o seu plenario aprobou o 20 de marzo, e cuxa aprobación corresponde á Xunta.
Na xuntanza participaron, ademais dos dous presidentes, o conselleiro de Cultura, José López Campos, a secretaria da RAG, Ana Boullón, e o vicesecretario da academia, Lourenzo Fernández Prieto.