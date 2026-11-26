Onde se di «latar» ou «faltar á clase»? Quen usa «ti» ou «tú»?: o maior atlas de diferenzas dialectais do galego xa está dispoñible en liña
GALICIA
O Instituto da Lingua Galega presenta a versión virtual da ferramenta na que se poden comprobar 900 palabras e ver como se empregan en cada zona26 nov 2026 . Actualizado a las 14:19 h.
En que zonas de Galicia se emprega o termo «latar» para dicir que se falta á clase? Quen emprega «ti» ou «tú»? Dende este xoves, todos os interesados nestas diferenzas poden consultar a versión dixital do Atlas Lingüístico Galego, unha ferramenta que documenta a diversidade da lingua a partir de enquisas realizadas en 167 localidades de Galicia, Asturias, León e Zamora durante a década dos anos 70. Toda esta información xa estaba dispoñible en formato físico, pero o Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago e a Fundación Barrié dan agora un paso de xigante ao poñer esta información a disposición de todos os usuarios dunha forma máis sinxela.
«Trátase dunha ferramenta máis aberta e accesible que devolve á sociedade galega unha parte do coñecemento que fixo posible este atlas», expresou a directora do ILG, Elisa Fernández Rei, no acto de presentación da páxina web. Esta primeira versión do atlas dixital permite navigar por preto de novecentos mapas interactivos nos que se poden explorar moitas das diferenzas dialectais que existen en Galicia, tanto a nivel fonético, como léxico e morfosintáctico. Como explicou o director do proxecto, Xulio Arias, o atlas permite «difundir un coñecemento dunha extraordinaria riqueza e facer accesibles e aproveitables estes datos».
Empregando o atlas dixital, pódese ver en que zonas existe gheada, en que localidades se tende ao rotacismo («ar flores» no canto de «as flores») ou as múltiples maneiras que hai de chamarlle ao orballo, ás avespas ou ao pan de broa. «É unha ferramenta fundamental e permite que o coñecemento chegue ao conxunto da sociedade», asegurou Carmen Arias, presidenta da Fundación Barrié. A institución que dirixe colabora co ILG desde as súas orixes para apoiar este e outros proxectos relacionados coa divulgación da lingua galega.
O uso desta ferramenta interactiva é sinxelo. O atlas, dividido en varias ducias de categorías, permite observar as diferenzas na fonética —vendo como se empregan as consonantes ou de que xeito se distribúen os acentos—, na morfosintaxe —estudando como cambia o uso dos pronomes ou dos verbos», pero tamén do léxico. Dentro desta última clasificación pode verse como se lles chama ás aves, aos animais ou ás doenzas en cada lugar. Un exemplo: seleccionamos a categoría «reloxo» e podemos ver como a maior parte de Galicia se refire ao obxecto como «reló», a excepción dalgunhas zonas onde aparecen denominacións como «riló», «reloixo» ou ata «corno».
Para os máis expertos, o atlas tamén permite empregar un teclado fonético, e tamén mostra as diferenzas que os investigadores da época atoparon en cada lugar. Porque que nun concello se diga maioritariamente «orballar», como sucede en Agolada, non quere dicir que tamén se empreguen o termos «chuviñar» ou «bretemar». Para obter estes datos, que agora conseguen soporte dixital, un equipo do ILG percorreu o territorio galego e as áreas galegofalantes limítrofes de Asturias e Castela e León para documentar as diferentes formas de falar. Fixérono coa axuda dos centos de informantes que foron atopando polo territorio, unha colaboración que foi esencial e que tanto o ILG como a Fundación Barrié quixeron poñer en valor.
«Coñecer a diversidade da lingua é unha maneira de recoñecer o seu valor e de contribuir ao seu prestixio social», defendeu a reitora da USC, Rosa Crujeiras, tamén presente no acto. Como explicaron na presentación da ferramenta, toda esta información recolleuse nun contexto, o da década dos setenta, «no que a sociedade cría que a súa lingua valía pouco ou nada», mais que serviu dende entón para afondar no coñecemento do galego. Naquel momento, a información que obtiveron os investigadores permitiu elaborar centos de mapas que se poden consultar en formato físico, pero que agora pasan a estar accesibles de forma máis sinxela.
O atlas está dispoñible na seguinte ligazón: ALGAdixital