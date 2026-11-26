Atacan alojamientos turísticos en Santiago con pintadas a favor de su uso residencial
SANTIAGO / LA VOZ
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El sector cree que los daños no responden a acciones organizadas, sino que vienen a coincidir con jornadas en las que se producen protestas en la calle26 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Varios alojamientos turísticos de Santiago volvieron a ser vandalizados en los últimos días, tras haber sido objeto de ataques hace algún tiempo. Tras la jornada de huelga general del pasado 11 de noviembre, y también