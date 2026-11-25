La periodista Almudena de Urzáiz, este miércoles en el acto del 25N en A Coruña Marcos Míguez

«Nunca pensei que sairía desa situación, ese medo paralízate». Un año y medio después de denunciar que era víctima de malos tratos, la periodista gallega Almudena de Urzáiz protagonizó el acto de la Xunta por el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con un relato en primera persona y sobre un escenario dispuesto como un plató de televisión, compartió su historia como víctima de violencia machista, que desveló en La Voz. Con un dispositivo Cometa en el bolso, recordó los golpes delante de sus hijos, los insultos y el silenciamiento en los que se vio atrapada incluso antes de casarse. También el sentimiento de vergüenza que le impidió denunciar antes.

«A única saída é denunciar. Non é un discurso, é unha realidade. É certo que hai que ter valentía, e os tempos son distintos para cada muller», afirmó. Ella tardó en dar el paso y también en exteriorizarlo, y ahora quiere compartir su proceso para ayudar a quien pueda verse reflejada en ella, a cualquiera que, pese a tener una red familiar fuerte, independencia económica y proyección profesional, se reconozca en su misma situación de malos tratos.

Porque el de Almudena de Urzáiz es uno de los casos que confirman que la violencia machista no tiene estereotipos. El acto, celebrado en el Centro de Estudio Inmersivo de A Coruña, estuvo centrado en la presentación de la nueva ley contra la violencia de género digital, una de las múltiples formas en las que se presenta la violencia y que cada vez está más presente entre los más jóvenes. Su historia estuvo acompañada de la proyección de imágenes, audios y también cifras: más del 57 % de los jóvenes han sufrido ciberviolencia, el 23 % control digital por su pareja y los delitos sexuales contra menores de 16 años se han quintuplicado.

En formato coloquio, se recogieron las voces de las personas implicadas en la elaboración de la ley de acoso y violencia digital y la atención a las víctimas de la violencia machista. La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, ejerció de periodista para entrevistar al director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, que presentó los detalles de la norma. «Para entender a lei, temos que entender a sociedade na que vivimos agora mesmo, unha sociedade da tecnoloxía, moi cambiante, onde vivimos pegados a un teléfono que ten a nosa vida e no que pode haber violencia. E acompáñanos durante as 24 horas do día», afirmó la conselleira.

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La norma, que se aprobará la próxima semana, no se limita a una lista cerrada de delitos para evitar que quede obsoleta frente a los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y los deepfakes, y se centra en proteger a la víctima frente al daño que pueda sufrir. Uno de los aspectos más importantes es que crea un acompañamiento especializado y gratuito para evitar que la víctima tenga que enfrentarse sola al laberinto de plataformas, proveedores y servidores de internet para borrar sus fotos o vídeos íntimos. Sin que tenga que averiguar por sí sola adónde acudir o qué recursos puede solicitar. Podrán acceder a esa eliminación de la huella digital sin necesidad de esperar a una orden judicial en casos de urgencia. «Trátase de que o sistema se adapte á vítima, sempre cambiante, e non obrigar a vítima a adaptarse ao sistema», señaló el director xeral.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, agradeció a Almudena de Urzáiz, «unha figura pública de gran credibilidade», la valentía y sinceridad de su testimonio. «Grazas, Almudena, porque a túa historia servirá para remover conciencias e axudar a mulleres na túa situación que estean pensando que teñen que facer», dijo. Sobre la violencia machista reconoció que tiene muchas caras, las que ya estaban, las que siguen y las nuevas que aparecen, y hay que hacerle frente a todas: «Hai que dicilo publicamente: controlar o móbil da túa parella e difundir imaxes íntimas, sexan reais ou falsas, é violencia tamén».

Quiso agradecer al director xeral y a su equipo todo el trabajo en la elaboración de la nueva ley y, consciente del reto que tienen por delante, aseguró que desplegarán todas las capacidades de la Administración. Además de la norma, la semana que viene también convocarán las ayudas para víctimas de violencia machista. «Hai que ter clarísimo que isto non vai nin de ideoloxías nin de cores políticas, alá aqueles que se empeñen en politizalo ou moito peor aínda, en negar que isto sexa unha situación fronte á que hai que actuar sen ningún tipo de dúbidas e con decisión», aseguró Rueda.

Un antes y un después en la violencia machista

Desde la Xunta describieron la ley como «un antes e un despois» en la violencia machista, que busca actuar antes de que el daño se multiplique. Se establecen protocolos de actuación y formación obligatoria en los ámbitos educativo, sanitario, policial y en las asociaciones que atienden a víctimas, además de campañas de concienciación sobre el consentimiento en el entorno digital. «Un protocolo é inútil se os profesionais non teñen os coñecementos nin os medios para detectar o problema e saber como actuar», dijo Roberto Barba.

Una persona que conoce muy bien el impacto de las violencias digitales, y que participó en el acto, es Encarni Iglesias, que acompaña desde hace diez años a víctimas. Explicó que la violencia digital no tiene horarios ni fronteras físicas y mantiene a las mujeres 24 horas en alerta. «No podemos normalizar este tipo de violencia simplemente porque no sabemos cómo enfrentarnos a ello. No podemos mirar hacia otro lado, no podemos acostumbrarnos al sufrimiento de las víctimas. Y sobre todo no podemos permitir que sean ellas quienes tengan que aprender a vivir con el problema porque nosotros como sociedad no hayamos sabido dar una solución», afirmó la presidenta de Stop Violencia de Género Digital.

Tras la reproducción de varios audios que simulaban el acoso y el control de un maltratador a través del teléfono, se unieron al coloquio el jefe de la unidad orgánica de la Policía Judicial de Lugo José Manuel Sánchez y el inspector Daniel Gómez, jefe del grupo de investigación tecnológica de la Policía Judicial de A Coruña. Advirtieron que muchos jóvenes no identifican el control del móvil, la geolocalización o las amenazas en redes sociales como violencia de género; y también avisaron de que internet no es un espacio anónimo ni impune. Siempre queda un rastro para los investigadores: una IP, un correo electrónico...

Antes de que el presidente Alfonso Rueda diese por finalizado el acto, Encarni Iglesias quiso agradecer el paso dado por la Xunta y le pidió que compartiese la nueva ley con el resto de las comunidades para que ninguna víctima en España quede desprotegida: «Necesitamos que lo que hoy celebramos en Galicia, mañana se convierta en una realidad para el resto de España».