Portugal desarticula un equipo de producción de narcolanchas en el centro y norte del país
OPORTO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
En la operación intervinieron 250 agentes para detener a ocho sospechosos e incautar gran cantidad de material25 nov 2026 . Actualizado a las 18:44 h.
Este martes, la Guarda Nacional Republicana portuguesa (GNR) desarticuló una red de producción de narcolanchas, en una operación en la que fueron detenidos ocho sospechosos e incautada una gran cantidad de material para la fabricación