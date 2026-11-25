1/17 Manifestación del 25N en Vigo XOÁN CARLOS GIL 2/17 Manifestación del 25N en Vigo XOÁN CARLOS GIL 3/17 Manifestación del 25N en Vigo XOÁN CARLOS GIL 4/17 Manifestación contra la violencia machista en Ferrol Carlos Carballeira 5/17 Manifestación del 25N en Vigo XOÁN CARLOS GIL 6/17 Manifestación del 25N en A Coruña Eduardo Pérez 7/17 Manifestación del 25N en A Coruña Eduardo Pérez 8/17 Manifestación del 25N en Vigo XOÁN CARLOS GIL 9/17 Manifestación del 25N en Pontevedra Ramón Leiro 10/17 Manifestación del 25N en Vigo XOÁN CARLOS GIL 11/17 Decenas de personas durante la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Valencia Rober Solsona | EUROPAPRESS 12/17 Decenas de personas durante la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Valencia Rober Solsona | EUROPAPRESS 13/17 Decenas de personas durante la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Valencia Rober Solsona | EUROPAPRESS 14/17 Decenas de personas durante la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Valencia Rober Solsona | EUROPAPRESS 15/17 Vista general de la manifestación de la Comisión 8M con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles en Madrid Rodrigo Jiménez | EFE 16/17 Vista general de la manifestación de la Comisión 8M con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles en Madrid. Rodrigo Jiménez | EFE 17/17 Vista general de la manifestación de la Comisión 8M con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles en Madrid. Rodrigo Jiménez | EFE

Las calles de toda España se llenaron esta tarde de multitudes clamando contra la violencia machista. Solo unas horas antes en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una mujer de 32 años era asesinada a cuchilladas en Murcia presuntamente por su pareja. No constaban denuncias previas por malos tratos contra este hombre, al que buscaba la policía, pero la víctima sí figuraba en el sistema VioGén por otro maltratador, que está actualmente en prisión. De confirmarse, serían 48 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año. Una de ellas es María Belén, de 52 años y vecina de Mos, a quien su expareja la mató en febrero y se suicidó después. La recordaron este miércoles en su concello. Desde el 2003, cuando comenzaron los registros, ya son 1.389 las víctimas mortales.