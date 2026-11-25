Un grito contra la violencia machista llena las calles este 25N
GALICIA
Miles de personas se sumaron en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a una gran reivindicación: «Feminismo para transformar el mundo»25 nov 2026 . Actualizado a las 20:43 h.
Las calles de toda España se llenaron esta tarde de multitudes clamando contra la violencia machista. Solo unas horas antes en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una mujer de 32 años era asesinada a cuchilladas en Murcia presuntamente por su pareja. No constaban denuncias previas por malos tratos contra este hombre, al que buscaba la policía, pero la víctima sí figuraba en el sistema VioGén por otro maltratador, que está actualmente en prisión. De confirmarse, serían 48 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año. Una de ellas es María Belén, de 52 años y vecina de Mos, a quien su expareja la mató en febrero y se suicidó después. La recordaron este miércoles en su concello. Desde el 2003, cuando comenzaron los registros, ya son 1.389 las víctimas mortales.
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