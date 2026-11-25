El desolador mensaje tras 45 días en lista de espera para una cirugía oncológica: «En este servicio hay 95 ciudadanos con tu misma prioridad»
SANTIAGO / LA VOZ
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El Sergas reconoce demoras puntuales y asegura que trabaja para reorganizar la actividad complementaria de tarde25 nov 2026 . Actualizado a las 14:34 h.
La ley de garantías de tiempos máximos de Galicia fija un plazo de 60 días para las intervenciones quirúrgicas recogidas en esta normativa, pero en el caso de las cirugías de prioridad 1 el Sergas