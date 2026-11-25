En el marco de la operación Frapoba, la Guardia Civil detuvo a siete personas de nacionalidades española y rumana como presuntos autores de delitos continuados de estafa informática, descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales, delitos que se habrían perpetrado en varias provincias de la Península. Desde el instituto armado explicaron que el origen de este operativo tuvo lugar en las islas Baleares gracias a la rápida reacción de algunos afectados. Esa misma situación se reprodujo en la provincia de Pontevedra, donde se contabilizaron cinco víctimas. La operación, llevada a cabo por los agentes del Edite (Equipo de Investigación Tecnológica) de Pontevedra, recibió el nombre de Val-Out.

A partir de estas denuncias iniciales, los especialistas de esta unidad especializada, así como del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @), ambos integrados en la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Baleares, asumieron la dirección de una investigación que no dudaron en calificar de «compleja».

La investigación permitió «identificar un patrón común que conectaba múltiples casos en diferentes puntos de España». Desde la Guardia Civil subrayaron que, de hecho, «la proactividad de los agentes permitió localizar y alertar de oficio a otras víctimas de avanzada edad que aún no se habían percatado de que sus ahorros estaban siendo sustraídos».

A lo largo de todo el operativo se coordinaron de manera estrecha otras unidades policiales a nivel nacional, como el Edite de la Guardia Civil de Pontevedra y unidades de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que investigaban denuncias con idéntico modus operandi perpetradas por la misma organización criminal.

Fue el 17 de noviembre cuando, bajo la dirección de la plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma, se autorizó la práctica de tres registros domiciliarios, que terminaron con la detención de siete personas, «claves en el organigrama delictivo y la intervención de numerosos terminales móviles, tarjetas SIM, soportes informáticos y documentación».