Manifestación del día contra la violencia machista, en A Coruña, en una imagen de 2024. Eduardo Pérez

María Belén Fernández, de 52 años, falleció el 1 de febrero a manos de su marido. Era cerca de la una de la tarde cuando el hombre se acercó a la casa de Mos donde había vivido con ella y acabó con su vida. Como María Belén, otras 46 mujeres murieron asesinadas en lo que va de año en España a causa de la violencia machista, una lacra contra la que hoy hay convocados actos y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los datos en lo que va de año dejan el total de víctimas en una menos que durante todo el 2025, a falta aún de computar el mes de diciembre, históricamente uno de los períodos con mayor incidencia de crímenes machistas. Según se desprende de la serie estadística oficial recopilada desde el 2003, con 1.388 víctimas registradas hasta el día de hoy, diciembre ocupa el cuarto lugar entre los meses más trágicos del año, con 115 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Solo los meses de verano superan este registro. Julio encabeza la serie con 147 víctimas, seguido de junio, con 128, y agosto, con 122. Pero a lo largo de las últimas dos décadas, el último mes del año ha dejado repuntes que alteraron el balance anual en las últimas semanas del calendario. El año pasado, por ejemplo, diciembre cerró con cinco crímenes machistas, elevando el total anual de 43 a 48 víctimas. Fue el año en el que se produjeron menos asesinatos por esta causa.

Además, los asesinatos machistas dejan en lo que va de año un total de 37 menores de edad huérfanos, solo cuatro menos que en todo el 2025, con 41, pero cinco más de los contabilizados hasta noviembre del ejercicio anterior, cuando se alcanzaron los 32. Desde que comenzaron a contabilizarse los huérfanos por violencia de género en el 2013, un total de 547 menores han perdido a su madre por esta causa. De nuevo, diciembre encabeza el acumulado de años completos entre el 2013 y el 2025 con 57 menores huérfanos.

La última de las víctimas por violencia machista se registró en Albacete el pasado viernes. Una mujer de 37 años fue asfixiada en una finca de la localidad de Villarobledo a manos de su pareja, un hombre de 46 años que ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Mientras tanto, el clamor contra la violencia machista se volverá a escuchar en las calles gallegas. Hay manifestaciones convocadas en las ciudades, y a ellas se sumarán actos en los concellos, la Delegación del Gobierno y la Xunta, así como en las universidades. Las diputaciones también tienen previstos actos.