Usuarios cogiendo o saliendo de autobuses en la estación de tren provisional de A Coruña tras la suspensión del servicio ferroviario durante quince días Ángel Manso

La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Movilidad, ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, en coordinación con Renfe, establezca un canal estable de interlocución técnica que permita coordinar la implantación de los futuros Planes Alternativos de Transporte (PAT) por carretera que se establezcan en Galicia a consecuencia de interrupciones de la circulación ferroviaria, tanto por obras programadas como por incidentes imprevistos.

Renfe ha licitado una serie servicios de transporte alternativo por carretera que incluye un lote de servicios programados que abarca Galicia junto con otras once comunidades, así como otro lote específico para los servicios no programados en la comunidad gallega.

La Xunta cree que es necesario conocer con carácter previo los servicios que se implanten en Galicia con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar una adecuada integración con la red autonómica de transporte público, ya que sus recorridos, horarios y paradas podrían coincidir con los incluidos en los servicios de transporte regular de viajeros por carretera de las concesiones autonómicas. «Esta información permitiría analizar posibles afeccións e coordinar o uso de infraestruturas de transporte, en concreto as estacións de autobuses e as paradas de titularidade autonómica. Así, o seu uso estará sometido ás autorizacións que correspondan, ás normas de explotación e seguridade e á coordinación cos servizos existentes», aseguran fuentes de la Consellería de Presidencia, de la que depende Mobilidade.

Además, la Xunta también trasladó al ministerio la preocupación existente entre las empresas gallegas para participar directamente en la adjudicación de los servicios programados. En concreto, la dimensión económica y territorial del lote que incluye Galicia, junto con los requisitos de solvencia establecidos, pueden dificultar la concurrencia de las empresas de menor tamaño.

Ante la demanda del sector, la Administración autonómica solicita que se favorezca la participación de las empresas gallegas de transporte, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que cuenten con la capacidad y con los medios adecuados, de manera que puedan conocer y acceder a las oportunidades de colaboración y subcontratación que surjan durante la ejecución del acuerdo marco, en condiciones de transparencia, igualdad y libre competencia.

La Xunta subraya que con el establecimiento de estos mecanismos de coordinación no pretende interferir en las competencias estatales relacionadas con los servicios ferroviarios, el que incluye los trenes que circulan por Galicia y conectan con otras comunidades. «Trátase, pola contra, de anticipar posibles dificultades durante a execución dos servizos e facilitar unha convivencia adecuada entre o transporte alternativo ferroviario e a rede pública autonómica», explican las mismas fuentes. En este sentido, el Goberno gallego, que tiene la competencia exclusiva sobre el transporte por carretera cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en Galicia, «velará polo respecto ás competencias autonómicas na ordenación do transporte por estrada e no uso das estacións e paradas, co obxectivo de protexer os dereitos das concesións autonómicas vixentes».