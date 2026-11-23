brais suarez

Desde este lunes hasta el jueves por la tarde, el servicio ferroviario internacional Celta, que cubre la ruta entre Vigo y Oporto, no estará operativo debido a una huelga de maquinistas portugueses, convocada entre este lunes y el próximo viernes 27.

Este lunes ya fueron suprimidos los viajes, y la página web de Renfe no ofrece billetes disponibles hasta el jueves por la tarde, cuando el servicio debería reanudarse en la dirección Oporto-Vigo. Así, la línea no recuperaría la normalidad hasta el viernes.

La conexión que une las dos principales ciudades del eje atlántico es la única que no ha pactado servicios mínimos, en una nueva huelga del sindicato SMAQ (Sindicato dos Maquinistas) que afecta a todo Portugal, y que este lunes mantuvo las estaciones de todo el país a medio gas, con más de cien cancelaciones y frecuentes retrasos.

De hecho, los maquinistas se han negado a realizar viajes que implicaran desplazarse de su área de residencia, lo que ha perjudicado en mayor medida a los trenes de largo recorrido. Pero se espera que hoy y mañana se registren la mayor cantidad de incidencias. Comboios de Portugal recomienda a los usuarios que cambien sus billetes en la página de la compañía e informa de que se podrán solicitar devoluciones hasta diez días después del final de la huelga de forma gratuita.