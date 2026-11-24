El colombiano Gonzalo Sánchez fue condenado por narcotráfico por la Audiencia Nacional en el 2012, y detenido de nuevo en Madrid en el 2018 para hacer cumplir una orden internacional de Estados Unidos

El narcotraficante colombiano conocido como el Coletas, que servía de enlace entre los clanes colombianos y el narcotráfico en Galicia, ha fallecido este lunes en el Hospital de La Paz, donde ingresó con pronóstico crítico tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el interior de un garaje comunitario en el barrio madrileño de Valdebebas. Así lo han confirmado a la agencia de noticias Europa Press fuentes de la investigación, que ya en la víspera apuntaron que la víctima de los disparos era este hombre colombiano de 53 años con antecedentes por actuar como vínculo entre el narcotráfico del país sudamericano y el gallego en España.

Los hechos ocurrieron el lunes sobre las 12.30 horas, cuando la Policía Nacional recibió el aviso sobre un posible tiroteo en las inmediaciones de la avenida José Antonio Corrales, en Valdebebas. A su llegada al lugar, encontraron en el interior de un garaje subterráneo a un hombre en estado crítico con un disparo en la cabeza. Sanitarios del Samur-Protección Civil lo estabilizaron y trasladaron en estado crítico al Hospital de La Paz, según fuentes sanitarias. La Policía Científica y Judicial se ha hecho cargo de la investigación y busca al posible autor o autores del crimen, que abandonaron el lugar dejando allí dos armas de fuego.

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Viejo conocido de las fuerzas de seguridad, el Coletas nació en Barrancabermeja (Colombia) hace 53 años, y fue condenado en el 2012 por la Audiencia Nacional a ocho años de prisión. Gonzalo Sánchez había logrado huir a Sudamérica y no pudo ser juzgado hasta que fue extraditado con la mediación de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, a petición de las autoridades españolas. En el trasfondo de todo ello, un alijo de cuatro toneladas y media de cocaína incautadas en la provincia de Pontevedra en el transcurso de la operación Destello. Fue arrestado de nuevo en el 2018, en Madrid, donde vivía a todo tren, en respuesta a una orden internacional de detención dictada desde Estados Unidos.