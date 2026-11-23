La línea de alta velocidad gallega afronta su primera gran campaña de mantenimiento para aumentar la seguridad en las vías
REDACCIÓN / LA VOZ
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La conexión cumple cinco años el próximo 21 de diciembre. El ADIF contrata un perfilado del carril en unos 315 kilómetros del trazado que comenzará en el 2027 y se realizará cada seis años23 nov 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
El accidente de Adamuz demostró que una microrrotura no detectada en un carril puede acabar generando una tragedia ferroviaria con 46 muertos. Los maquinistas, conocedores de cada metro de vía en sus rutas, empezaron a