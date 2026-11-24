La Administración de Justicia gallega atraviesa una reconversión tecnológica y organizativa sin precedentes, respaldada por una inversión superior a los 40 millones de euros, la digitalización de las más de 200 salas de vistas y la consolidación del expediente judicial electrónico. Sobre el balance de este despliegue y la hoja de ruta marcada por el Plan Senda 2028 debatieron ayer cinco perfiles claves del sector en un encuentro digital que emitió La Voz a través de sus plataformas. En una de sus primeras intervenciones, César Domínguez, jefe del Servicio de Modernización de la Administración de Justicia de la Consellería de Presidencia, recordó la instrucción que hizo obligatorio el uso del expediente electrónico: «O cambio é moi satisfactorio. Dende o punto de vista dos funcionarios e dos profesionais o cambio foi radical, pero tamén estamos vendo que se está trasladando aos cidadáns coa posibilidade de recibir notificacións electrónicas ou descargar expedientes». En el plano técnico, Jorge Chacón, jefe del departamento de Justicia Digital de la Amtega, desgranó el alcance de un proyecto que arrancó en el 2015 y con el que, «en lo que va de año, se llevan más de cuatro millones de documentos firmados electrónicamente». Y añadió que «no simplemente se digitalizó el papel, sino que se construyeron herramientas que permiten compartir tanto los datos como los documentos con todos los colectivos». El sistema sostiene guardias operativas las 24 horas del día y encara ahora la migración definitiva hacia Atenea, el nuevo gestor procesal llamado a jubilar al veterano Minerva y a garantizar una plena operatividad.

Gestión de datos

Detrás de esa operativa diaria late un volumen masivo de información. En ese sentido, Daniel Torrado, responsable del proyecto de desarrollo del Expediente Judicial Electrónico en Galicia de Mindsait, detalló que «só no 2025 xestionáronse máis de 174.000 procedementos electrónicos e foron asinados electronicamente máis de 5,3 millóns de documentos». Además, el visor judicial indexa ya más de cinco millones de expedientes y 180 millones de archivos. Para Torrado, la clave reside en la arquitectura de esa información desde el primer minuto: «Dixitalizar xera documentación, pero estruturar xera información que despois poderemos utilizar para intercambiar e reutilizar». Sandra María Iglesias, presidenta del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela, valoró que el entorno digital haya permitido eliminar tiempos muertos y reforzar la coordinación interna, aunque advirtió de las fricciones provocadas por acumular reformas legales y tecnológicas en plazos muy estrechos.

Justicia más ágil

«La digitalización no es un fin, sino un medio para que la justicia, que sabemos que es lenta, sea más ágil y más eficaz», afirmo Iglesias, que también aludió a las caídas puntuales de sistemas y reclamó protocolos más rápidos de respuesta, aunque reconoció que «el riesgo cero no va a existir en el ámbito tecnológico». Por su parte, desde la gestión procesal, Marcos González, secretario coordinador provincial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de Ourense, destacó que los cambios permitieron dejar de lado «un traballo organizado por compartimentos estancos». González citó el ahorro de horas que suponen las comunicaciones automatizadas y apuntó el ejemplo probado que supone su provincia. Además, insistió en que «dixitalizar permite avaliar situacións de maneira máis eficiente para adoptar medidas de reforzo. E, dende o traballo interno, mellora a relación entre os letrados, funcionarios e corpos das altas xudiciais, entre os profesionais implicados. Todo iso aporta axilidade».

Otro de los frentes abiertos, con la mirada puesta en el futuro y ligado al Plan Senda 2028 dotado con más de 24 millones de euros de inversión, es la cohesión territorial. Galicia cuenta con 268 oficinas de justicia en los municipios , pero el reparto de recursos, indicó Domínguez, es desigual. Así, explicó que mientras la provincia de A Coruña dispone de 41, la de Ourense apenas suma cuatro (Viana do Bolo, Barbadás, Allariz y Pereiro de Aguiar) y el resto dependen de empleados municipales.

Reorganización

La Xunta diseña agrupaciones comarcales para evitar que la brecha digital penalice al rural. «Temos que evitar que unha persoa teña diferente trato segundo o sistema que utilice», recalcó Domínguez. La recta final del debate puso el foco en la inteligencia artificial, que el próximo año empezará a integrarse en Atenea para realizar búsquedas semánticas y resúmenes de sumarios extensos. Mientras González valoró el uso de esas herramientas para aliviar la saturación de los juzgados, Iglesias pidió cautela ante el sesgo de automatización: «El algoritmo introduce datos del pasado, lo que ya existe, no los futuros, y es un papel del poder judicial hacer que el derecho no quede ahí petrificado». Torrado recogió el guante pidiendo avanzar «con sentidiño», bajo estricto control profesional y trazabilidad documental. En los tribunales, sentenció, «unha resposta sen evidencia é unha resposta incompleta», por lo que cualquier asistente algorítmico deberá saber decir cuándo carece de datos suficientes y dejar siempre la última decisión en manos del jurista.