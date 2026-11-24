PACO RODRÍGUEZ

El Gobierno central ha prorrogado los actuales descuentos al transporte público para el 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley que debe ser refrendado por la Diputación Permanente del Congreso.Con esta prórroga se mantienen los descuentos en vigor de este año y se continúa con el objetivo de fomentar el uso del transporte público tanto a nivel local como autonómico y estatal, con una aportación por parte del Gobierno de 1.213 millones de euros, que en buena medida se destinan a sufragar el abono único de transporte. Con un precio mensual de 60 euros, 30 euros para los jóvenes, permite con una tarifa plana viajar en cercanías y rodalies, autobús de competencia estatal y media distancia ferroviaria.

Por su parte, la Xunta mantiene el año que viene el transporte gratuito para menores de 21 años a través de la tarjeta Xente Nova, así como para mayores de 65 años. En ambos casos dispondrán de 60 viajes gratuitos al mes en el autobús interurbano, en el transporte marítimo en la ría de Vigo y en el ferrocarril de proximidad en Ferrol. Estas bonificaciones costarán al Ejecutivo autonómico 19 millones de euros.

En los servicios ferroviarios se da continuidad al abono mensual de 20 euros en cercanías y rodalies, 10 euros al mes para los jóvenes y gratuito hasta los 14 años. Además, el descuento en media distancia se mantiene en el 40 % (los jóvenes disfrutarán del 50% ), y las líneas de Avant que estén recogidas en Obligación de Servicio Público tendrán una rebaja de la mitad sobre el precio fijado. En este capítulo de ayudas la aportación prevista es de 211 millones de euros.

«Queremos seguir facilitando que la ciudadanía pueda utilizar el transporte público y hacer que sea más asequible en aras del compromiso con la movilidad sostenible», aseguró la ministra portavoz, Elma Saiz.

En las líneas de autobús de competencia estatal se mantiene el abono infantil gratuito, el de 10 viajes tendrá el 40 % de descuento; el mensual, el 50 %; y el joven, el 70 %. La inversión prevista es de 100 millones de euros.

Respecto a las aportaciones que realiza el Estado a las comunidades autónomas y municipios para favorecer la movilidad sostenible, el Ejecutivo seguirá financiando la gratuidad infantil, el 50 % de los títulos multiviaje para jóvenes y el 20 % del resto de abonos. Como novedad, el Consejo de Ministros podrá reducir hasta 10 puntos la parte estatal del 20 % en el segundo semestre, a la vista de la evaluación de la AIReF. El coste previsto es de 470 millones de euros en las aportaciones para las comunidades autónomas y de 240 millones para las entidades locales.