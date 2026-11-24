Calle del Príncipe, en Vigo, ciudad que pese a crecer en casi 1.100 habitantes en el último año, ha sido superada por Hospitalet XOAN CARLOS GIL

Los residentes en Galicia llegados en el último año del extranjero están haciendo posible que la comunidad siga creciendo y deje atrás el retroceso poblacional que aún sufría en el año 2022. El INE constata hoy que a 1 de enero del 2026 Galicia había ganado 15.087 vecinos, prácticamente tantos como los dos años anteriores. El salto poblacional es notable, dada la trayectoria de las últimas décadas y por llevar todo el siglo en números rojos en cuanto al saldo vegetativo resultante de restar al número de nacimientos el de fallecidos en Galicia.

El incremento en el volumen de habitantes es de un 0,56 % en el último año, un porcentaje de casi medio punto menos que la media estatal. El contexto general del país es de crecimiento, Melilla es el único territorio que retrocede en población, mientras que por debajo de Galicia solo se sitúa Extremadura, con la mitad de impulso que las nuevas cifras consignadas para la comunidad gallega, que se mantiene como la quinta con más residentes, tras la Comunidad Valencia, que es la que más creció de España en el último año y cuenta con 2,8 millones más de habitantes, y sigue por encima de Castilla y León, que alcanza los 2,4 millones de censados, 313.520 menos que la suma de los concellos gallegos.

Sí varían las posiciones gallegas en el ránking provincial: pese a crecer en casi 3.500 residentes, la demarcación de Pontevedra pierde una posición en favor de Granada, que lo hace con más intensidad y deja a la del sur de Galicia en la posición 17. A Coruña añade 8.109 vecinos a sus registros y se mantiene como la provincia número 11 de España y a menos de 30.000 censados de la de Vizcaya. Lugo (40) y Ourense (41) repiten puestos en la clasificación provincial, aumentando 2.093 habitantes la primera y 1.387 la segunda.

También registran bajadas un gran número de ayuntamientos gallegos en el ránking de posiciones por población de los 8.132 municipios de España. Vigo, la localidad más poblada de Galicia, se ve relegada en una posición por Hospitalet de Llobregat. La ciudad gallega es ahora la número 15 de España con 296.830 residentes. De disputarle la décimo tercera posición a Valladolid en los últimos años e incluso superarla según lo reflejado en sus respectivos padrones municipales, baja esa posición tras crecer en 1.095 vecinos gracias a la inmigración, dado que su saldo vegetativo es claramente negativo. La ciudad catalana vio como su censo creció en 8.274 personas, un 2,83 % en el último año, el porcentaje más alto de las 50 primeras urbes del país.

A Coruña retiene el puesto 18 al crecer en 2.449 vecinos y llegar a los 253.726. Tiene a Vitoria por delante a 8.931 y a Elche una posición por detrás a 5.702 de diferencia, si bien la ciudad alicantina creció en el último año en un punto porcentual más que el concello gallego. Ourense mantiene el 62, ahora con 106.586 personas, casi mil más que en el 2025, y tiene a Gerona por encima y Telde a continuación. Como le ocurre a Vigo, Santiago también baja una posición, pasa al 67, al rebasar Torrevieja tanto al concello gallego como a Baracaldo y a Rivas-Vaciamadrid, siendo el municipio alicantino uno de los que más crece de España.

Lugo sigue en la posición 68, con 101.247 vecinos, que le garantizan crecer en dos concejales más en su corporación municipal para las elecciones de mayo del año que viene. Pontevedra, que gana más de 600 vecinos, también pierde un puesto en el ránking estatal, siendo ahora el municipio 94 en volumen residencial con 83.979 censados. Gandía le acaba de adelantar, al igual que a Ceuta. Ferrol mantiene la posición 122 del año anterior, creciendo en 765 personas que le llevan hasta los 65.668.

Otros 21 concellos gallegos se sitúan entre los 500 más poblados de España, grupo del que se cae Tui tras perder seis posiciones al contar con 21 residentes menos. En posiciones anteriores bajan puestos también Vilagarcía, Carballo, Culleredo, Redondela, Ribeira, Cangas, Cambre, Marín, Ponteareas, Lalín, A Estrada, Moaña, Teo, Boiro y Nigrán. Escalan, en cambio, Arteixo. Ames, O Porriño, Monforte (la que más de Galicia al subir cuatro puestos), Sanxenxo y Sada.

Las subidas tiene que ver en su inmensa mayoría con el aumento de la población extranjera. Son en Galicia a 1 de agosto un total de 194.952 residentes, la cifra más alta de la historia, que suponen el 7,14 % de la población de la comunidad. En el último año la inmigración extranjera creció en 20.458 personas en la comunidad, que hace tan solo cinco años contaba con 81.000 vecinos llegados de otros países menos.

España suma 7,27 millones de extranjeros

En el conjunto de España, la población residente los 49.618.622 habitantes, un incremento de 490.325 personas respecto al año anterior, según los datos publicados hoy por Instituto Nacional de Estadística. Como en el caso de Galicia, el crecimiento demográfico del país sigue sustentado principalmente por la llegada de población procedente del exterior. Al contrario que en la comunidad gallega, el número de españoles sí aumentó, hasta en un 0,3 % (42,3 millones), pero el colectivo de ciudadanos extranjeros creció un 5,3 %, alcanzando los 7,27 millones y son ya el 14,7 % del total. Llega hasta el 20,3 % el porcentaje de habitantes que han nacido fuera de España, integrando ese contingente los nacionalizados desde el exterior y los descendientes de los emigrados a los que la llamada ley de nietos les ha abierto las puertas de la nacionalidad.

Colombia, Venezuela y Marruecos lideran el aumento en la llegada de extranjeros, siendo de 70.166 el incremento de colombianos en el 2025, de 46.885 el de venezolanos y de 34.313 el de marroquíes, que sigue siendo la comunidad extranjera más numerosa con 1.003.312 personas, por 746.700 procedentes de Colombia y 602.827 de Rumanía.