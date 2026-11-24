Embalse da Fervenza (Dumbría), la semana pasada ANA GARCÍA

Ha llovido y los embalses gallegos por fin lo han notado. Las presas de las dos principales demarcaciones hidrográficas de la comunidad han mejorado sus cifras de ocupación, aunque siguen por debajo de la mitad. En concreto, las presas del área Galicia Costa han crecido 4,8 puntos en siete días, y ya están al 48,5 % de su nivel. Por su parte, las del Miño-Sil mejoraron su ocupación en 3,4 puntos, hasta el 49,7 %.

Entre ambas han sumado a sus reservas de agua 130 hectómetros cúbicos en una semana (97 en Miño-Sil y 33 en Galicia Costa). Con todo, las dos demarcaciones todavía presentan cifras peores que hace un año por las mismas fechas, y también están por debajo de sus medias de los últimos diez años. En el área litoral hay almacenados 1.506 hectómetros cúbicos, frente a su media de 1.637, y en la interior hay 332, cuando su media del último decenio es de 431.

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Galicia sigue así la tónica nacional. Por segunda semana consecutiva, la reserva hídrica española ha crecido, y está ya al 58,6 % de su capacidad, acumulando más de 32.800 hectómetros cúbicos, tras crecer un 1,6 %. Todos los datos proceden de la actualización del boletín hidrológico remitida este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Con todo, las gallegas siguen siendo estando entre las demarcaciones con peores cifras. Un total de siete están a menos de la mitad de su posible ocupación total. La del Duero (que incluye una pequeña parte del territorio suroriental de Ourense) tiene el nivel más bajo, con un 44,9 %, seguida de la del Segura, con un 45,8 %. A continuación se sitúan la del Ebro (47,3 %, el Cantábrico Oriental (47,9 %), Galicia Costa (48,5 %), y Cantábrico Occidental (que coge parte de Lugo) y Miño Sil, con 49,7 % cada una.

En el extremo opuesto, las cuencas internas de Cataluña presentan la mejor situación, con un llenado del 78,1 %, seguidas de la del Guadalate-Barbate (74,5 %) y el Guadiana (73 %).

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Infraestructuras suficientes y cogobernanza

También este martes, el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, participó en el foro Future4Water 2026 celebrado en Madrid. Allí expuso las líneas estratégicas de la Xunta en cuanto a la gestión hídrica, e intercambió ideas sobre el presente y el futuro de la gestión del agua con expertos y empresas del sector, así como con responsables de entidades hidráulicas de distintas Administraciones públicas.

Fernández hizo hincapié en que para lograr una gestión eficaz son necesarias unas infraestructuras hidráulicas suficientes, pero también es clave apostar por una gobernanza conjunta. En ese sentido, aseguró que la Xunta viene colaborando y apoyando a los concellos para establecer una hoja de ruta de modo que la toma de decisiones y el uso responsable del agua contribuyan a un crecimiento sostenible.