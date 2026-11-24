Pedro Blanco este martes compareciendo en la Delegación del Gobierno, en A Coruña Ángel Manso

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad tras las amenazas de bomba con avisos que resultaron ser falsos y que afectaron en las últimas semanas a colegios gallegos y a instituciones como el Parlamento de Galicia.

A preguntas de los periodistas, ha insistido en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha remarcado que siguen trabajando en la identificación de «esa persoa ou persoas que mandaron anónimos».

Esas amenazas que alteran de manera sustancial la vida de los ciudadanos «son delitos», ha recordado Blanco, que ha insistido en que cuando se identifique al autor o autores pedirán «que se aplique o peso da lei sobre esas persoas».

El Ministerio Fiscal ya abrió diligencias para investigar de oficio la oleada de avisos de bomba que la semana pasada obligó a desalojar más de ochenta centros educativos gallegos en dos días.