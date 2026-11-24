El conselleiro de Educación en la presentación del Desafío CiberFP celebrada este martes en Ourense

Un total de 366 estudiantes Formación Profesional de 27 centros educativos gallegos participarán en la primera edición del Desafío CiberFP. La iniciativa, lanzada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, busca fomentar el talento digital, el desarrollo de competencias tecnológicas y acercar la formación profesional a la realidad del mercado y la ciberseguridad.

Agrupados en 122 equipos de tres estudiantes cada uno y coordinados por 50 docentes, tendrán que afrontar retos reales de ciberseguridad, compitiendo a través del formato Atrapa la bandera. Los contrincantes deberán superar pruebas técnicas y resolver desafíos en un entorno de simulación digital. Los restos estarán inspirados en situaciones profesionales reales, y los estudiantes tendrán que poner a prueba su capacidad de análisis, de resolución de problemas y de responder ante posibles amenazas digitales.

La competición tendrá tres modalidades, para facilitar la participación de alumnado con diferentes perfiles formativos. La categoría Aventurero está enfocada al alumnado de las familias de Informática e Comunicacións y de Electricidade e Electrónica que ya dispone de conocimientos en sistemas, redes, programación o electrónica. El nivel Experto se dirige al estudiantado de grados superiores y cursos de especialización de esas mismas familias, que ya cuentan con competencias técnicas avanzadas. Por último, habrá una categoría Explorador, dirigida a alumnos de ciclos medios o superiores de otras familias profesionales.

Ciberataque a una ciudad gallega

La fase clasificatoria tendrá lugar en enero. Los equipos realizarán pruebas telemáticas de una hora de duración desde cada uno de sus centros. Los equipos clasificados pasarán a la gran final, que se celebrará en febrero en el centro Eduardo Barreiros. Allí deberán afrontar la defensa ante un ciberataque a una ciudad gallega.

La iniciativa fue presentada hoy en Ourense, en el Centro Galego de Innovación da FP Eduardo Barreiros. En el acto tomó la palabra el conselleiro Román Rodríguez, que destacó que la ciberseguridad es un ámbito estratégico para el presente y el futuro del tejido productivo gallego: «Nun contexto no que as empresas dependen cada vez máis dos seus sistemas dixitais, resulta fundamental contar con profesionais capaces de previr, detectar e responder ante posibles ciberataques».

El titular de educación también resaltó el papel que la Formación Profesional juega en la preparación de los futuros profesionales. En ese sentido, dijo que el Desafío CiberFP «permite trasladar á aula situacións ás que se enfrontan as empresas na súa actividade diaria, ofrecendo ao alumnado a oportunidade de aplicar os seus coñecementos e desenvolver habilidades nun ámbito cada vez máis demandado».