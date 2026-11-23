A Xunta achegará máis de 204.000 euros para garantir a continuidade do ensino do galego en Londres
GALICIA
O Goberno central e o galego suscribiron o convenio para manter as clases este curso no Cañada Blanch23 nov 2026 . Actualizado a las 13:28 h.
O Boletín Oficial do Estado (BOE) publica este luns o convenio de colaboración que neste mes de novembro asinaron o Ministerio de Educación e a Xunta para garantir a continuidade dos estudos de lingua e literatura galegas no instituto español de Londres, o Vicente Cañada Blanch, neste curso 2026-2027. O pactado confirma que o Goberno galego farase cargo de financiar as clases, ao que dedicará algo máis de 204.500 euros.
Concretamente, o convenio expón que o Goberno central comunicará á Xunta o número de prazas de profesorado necesarias, e porá a disposición as instalacións e medios materiais necesarios para desenvolver as clases, ademais de levar a cabo as tarefas de inspección e evaluación do desenvolvemento das ensinanzas. Pola súa banda, a Consellería de Educación será a que seleccione e nomee aos docentes que darán clase no Cañada Blanch baixo a figura da comisión de servizos e asumirá o pago das súas retribucións. Ademais, dotará ao centro de recursos educativos dixitais en lingua e literatura galega e dunha biblioteca básica en formato físico.
O financiamento do convenio será asumido polo departamento educativo autonómico cun crédito máximo de 62.258 euros este ano e 142.305 o vindeiro. En total, 204.563 euros para o curso vixente, dado que se trata dun pacto transitorio para asegurar as clases de galego neste ano, logo de que o convenio polo que se viña ofrecendo esta formación na capital británica non fose renovado e os estudos de galego na institución londiniense estivesen a piques de non se ofrecer.
Esa posibilidade abriu un conflicto entre ministerio e consellería, que se acusaron mutuamente de non poñer da súa parte para asinar un novo acordo, logo de que o anterior, vixente durante varias décadas, tivese un informe desfavorable dos servizos xurídicos do Goberno central. Para evitar a cancelación da materia, a consellería ofreceuse a pagar ao profesorado este curso, se o Executivo español garantía o mantemento do programa de estudos no Cañada Blanch.
Á espera de que se resolva o mecanismo para prover unha praza de profesor de galego no instituto español de Londres de xeito regular e estable, o convenio asinado este novembro si recolle na súa parte expositiva que «ambas partes comparten el interés en garantizar la continuidad de las enseñanzas de Lengua y Literatura Gallegas en los planes de estudios de los CTEE (los centros educativos de titularidad del Estado Español en el exterior), favoreciendo su consolidación y estabilidad en los cursos académicos venideros».
O texto tamén indica que o galego será materia optativa en el currículo de las distintas etapas de la ESO, que el alumnado podrá cursar de manera voluntaria, y que las clases serán impartidas por profesorado de la especialidad de Lengua y Literatura Gallega, que al menos este curso dependerá administrativa y económicamente de la Xunta.