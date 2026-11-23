El colombiano Gonzalo Sánchez fue condenado por narcotráfico por la Audiencia Nacional en el 2012, y detenido de nuevo en Madrid en el 2018 para hacer cumplir una orden internacional de Estados Unidos

Sobre las doce y media de la mañana de este lunes, la Policía Nacional de Madrid recibió una llamada telefónica. Al aparato, un cliente del gimnasio NineFitt, en el barrio de Valdebebas, una zona al