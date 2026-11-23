Tiroteado en Madrid uno de los principales hombres bisagra entre los clanes colombianos y el narco gallego
VILAGARCÍA / LA VOZ
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Gonzalo Sánchez, alias el Coletas, es hermano del muñidor del laboratorio de cocaína desmantelado hace tres años en Cerdedo Cotobade23 nov 2026 . Actualizado a las 20:01 h.
Sobre las doce y media de la mañana de este lunes, la Policía Nacional de Madrid recibió una llamada telefónica. Al aparato, un cliente del gimnasio NineFitt, en el barrio de Valdebebas, una zona al