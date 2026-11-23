El delegado del Gobierno, Pedro Blanco (a la izquierda), con los premiados. SANDRA ALONSO

Once personas e instituciones fueron galardonadas este lunes con los premios Meninas, un reconocimiento que la Delegación del Gobierno en Galicia entrega a quienes trabajan activamente para erradicar la violencia machista. En un acto en el Hostal dos Reis Católicos, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, llamó «a seguir a loita» contra la violencia machista, y lamentó «a crua realidade que viven as mulleres no mundo» por los feminicidios, la discriminación o la involución en el derecho al aborto. Una de las premiadas fue la rectora de la USC, Rosa Crujeiras. Es la primera mujer que ocupa ese cargo en los 531 años de historia de la institución y creó el Vicerreitorado de Igualdade e Diversidade, desde el que se refuerza la prevención y la consolidación «dunha universidade segura para as mulleres».

También se reconoció a Carmen Marón, diputada socialista que coordinó la tramitación parlamentaria de la ley contra la violencia de género del 2004; y a Sandra María Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, «tras máis de vinte anos de traxectoria profesional, académica e institucional vinculada á protección dos dereitos das mulleres».

El galardón recaló, además, en la asociación Larume de Ourense, en el proyecto Vagalume de Cáritas y en el Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra por el programa de intervención de los boticarios en materia de violencia de género. El jurado del premio otorgó menciones honoríficas a la Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, y a varios agentes y equipos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.