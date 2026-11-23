Turistas entrando en un hotel de Lugo (foto de archivo) ALBERTO LÓPEZ

La temporada de verano se acabó, pero los hoteles gallegos pueden presumir de buenas cifras de ocupación en un mes que ya no es prioritario para el turismo, el de octubre. Subieron viajeros y pernoctaciones, liderando el crecimiento de actividad en España y marcando números de récord para el sector gallego.

En concreto, durante el décimo mes del año los hoteles de la comunidad recibieron a casi 534.000 viajeros, un 7,7 % más que un año antes, siendo la autonomía líder en crecimiento de personas alojadas. De ellas, más de 318.000 llegaron desde el extranjero (un 7,4 % más), mientras que los españoles fueron casi 610.000 (un 5,5 % más).

Estos huéspedes pasaron en Galicia casi 927.800 noches, el mejor resultado de un mes de octubre desde 1999, fecha en la que empezó la estadística de Coyuntura Turística Hotelera del INE, cuyos últimos resultados se publicaron este lunes. Además, la cifra de pernoctaciones sube un 6,1 % interanual, el segundo mayor crecimiento entre todas la comunidades autónomas analizadas.

Esa evolución de la demanda se refleja en los resultados económicos. Los establecimientos hoteleros gallegos obtuvieron en octubre unos ingresos totales nominales de 47,6 millones de euros, un 16,3 % más que en octubre del 2025, y marcando de nuevo un máximo en la serie histórica. La rentabilidad del sector, por su parte, creció un 13,3 %.

El buen tiempo otoñal que tuvo Galicia y el cada vez mejor comportamiento del turismo profesional relacionado con congresos y eventos, que tiene entre sus puntos álgidos en octubre y noviembre, respaldan estos resultados.