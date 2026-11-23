Los guardias civiles también vigilan el mar: de localizar narcosubmarinos a rescatar personas
MARÍN / LA VOZ
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El servicio marítimo del instituto armado, con base en Marín, atiende el litoral de Pontevedra: «Este verano ha sido bastante activo, apreciamos un aumento de personas que vienen aquí»23 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La embarcación Río Luna surca las Rías Baixas para supervisar el estado de la costa de la provincia de Pontevedra, desde la desembocadura del Miño, en A Guarda, hasta la ría de Arousa. También actúa