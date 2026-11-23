Unas elecciones sindicales en el Concello de Lugo MIGUEL VILLAR

El próximo 3 de diciembre, en plena resaca de las generales, están llamadas a votar en Galicia 34.800 personas dentro de las elecciones sindicales del personal docente público no universitario, unos comicios que se celebran cada cuatro años. La Central Intersindical Galega (CIG), el gran brazo agitador del nacionalismo, es ahora la organización mayoritaria, con ocho representantes en la mesa de negociación, más de los que ostentan las otras tres juntas: CC.OO. (4), ANPE (2) y UGT (1). Esta posición de fuerza le ha permitido liderar las protestas entre el profesorado y ser un azote constante contra la Xunta con la convocatoria de hasta ocho huelgas en este mandato. El 3 de diciembre está marcado en rojo desde hace tiempo en los despachos de la Consellería de Educación, especialmente en el de su máximo responsable, Román Rodríguez, muy pendiente de todo el proceso y de los resultados que se puedan dar esa fecha.

CIG Ensino es la gran joya de la corona del sindicalismo nacionalista, controlado por la Unión do Povo Galego, el partido marxista-leninista que orienta la acción política del Bloque desde su fundación hace ya más de cuarenta años. «Nós aspiramos a manter e incluso seguir medrando en representación, porque vimos de facer un traballo de reivindicación constante, a pé de cada centro, que é de todo o profesorado, non dos afiliados da CIG ou de calquera outra organización», explica Laura Arroxo, secretaria nacional del sindicato, que pone el foco en la demanda constante de inversiones para mejoras en los centros y para lograr conquistas en las condiciones en las que trabaja el personal docente.

Evaluar resultados

Las de diciembre son también las primeras elecciones que se celebran después del acuerdo firmado en el 2023 entre el Gobierno gallego y los sindicatos Comisiones Obreras, ANPE y UGT (al que se incorporó posteriormente CSIF), un pacto para la mejora del sistema educativo y las condiciones del profesorado y al que la CIG dio la espalda. Las elecciones servirán para ver si el personal docente premia a quienes lo firmaron o, por el contrario, respaldan a quienes optaron por no hacerlo. «O que nós dicimos é que ese acordo non veu acompañado dos recursos para mellorar as condicións do profesorado e á vista están os resultados», explica Arroxo.

Noelia Sánchez, de Comisiones, entiende que el firmado en el 2023 con la Xunta era un «bo acordo», pensando en los intereses de los trabajadores de la enseñanza y no en los cálculos electorales del sindicato. «Ese acordo, xunto con outros avances conseguidos estes catro anos, e que teñen que ver coas condicións de traballo, coas retribucións, coas ratios ou coa atención á diversidade, trouxo melloras, e nós agardamos que así o entendan os profesores chamados a votar», argumenta Noelia Sánchez. La representante del segundo sindicato en la enseñanza advierte de que quedan muchas conquistas, pero también alerta de la inutilidad que supone cronificar los conflictos, porque «senón hai acordos, non hai melloras».

La Xunta defiende los pasos dados de la mano de los sindicatos y destaca las mejoras en los acuerdos, como la lograda en este 2026, que ha permitido adelantar la rebaja de ratios de alumnos de secundaria para septiembre del 2028, reorganizar el horario lectivo, impulsar la atención a la diversidad o estabilizar a 400 profesionales dedicados a las necesidades educativas especiales. En los últimos años también se pudo avanzar con los sindicatos, a excepción de la central nacionalista, en el plan para reducir burocracia, que incluye un nuevo sistema informático para la cobertura de sustituciones docentes.

Oposición al PP

La CIG ve en el asunto lingüístico otro elemento de oposición a la Xunta en el ámbito educativo y se ha mostrado muy crítica con el último pacto alcanzado sobre el gallego, al entender que supone cambiar los vetos de sitio, sin volver al consenso anterior al 2010 ni tocar aspectos normativos que han contribuido al retroceso de la lengua gallega. En este contexto, nada hace presagiar que, tras las elecciones del 3 de diciembre, y sea cual sea el resultado, la CIG vaya a modificar una estrategia de combate que no solo se da en la enseñanza, sino en todos los ámbitos que atañen a la gestión de la Xunta. Esta central, dirigida por Paulo Carril, es el gran instrumento que utiliza el movimiento nacionalista para hacer oposición al PP y enmendar sus políticas sin voluntad de llegar a ningún tipo de concertación.

Tras las elecciones de la enseñanza del próximo mes, llegarán el año que viene los procesos electorales del área de salud y de servicios administrativos de la Xunta, donde el sindicato nacionalista es mayoritario. En el 2027, también está previsto que se renueven aproximadamente el 40 % de los delegados sindicales de las empresas gallegas, donde la CIG está en cabeza, lo que augura un intenso año de movilizaciones, con la inminencia, además, de los comicios gallegos.