Un portal a pocos cientos de metros del cuerpo apareció roto y restos de sangre en la calle Xaime Ramallal

La autopsia realizada al hombre de origen dominicano hallado muerto el pasado sábado en las inmediaciones del Hospital Público da Mariña, en Burela, apunta de forma provisional a una muerte accidental. Así lo confirmaron este lunes fuentes judiciales consultadas al respecto.

La plaza 2 del Tribunal de Instancia de Viveiro incóo diligencias para investigar la muerte del varón, encontrado ya sin pulso y ensangrentado a primera hora de la mañana en una zona ajardinada de la Rúa de Rafael Vior, a menos de 200 metros del centro hospitalario. El juzgado recibió el informe preliminar de la autopsia realizada al cadáver por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y en el dosier el forense señala como posible causa una muerte accidental.

La investigación permanece por ahora abierta, ya que la magistrada está pendiente de que la Policía Judicial, encargada de realizar las pesquisas, entregue el atestado definitivo.

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Una de las hipótesis investigadas por el Instituto Armado es que el varón, que habría participado en una pelea, se hubiese hecho heridas de consideración en los brazos y las manos con el cristal de la puerta de un portal de la calle Marqués de Sargadelos, situada a unos 300 metros de donde hallaron su cuerpo. Agentes de la Guardia Civil comprobaron que en la entrada del bloque de pisos había desperfectos serveros y se iniciaba un rastro de sangre que llevaba al cadáver. Al darse cuenta de la gravedad de sus lesiones, el fallecido habría intentado llegar por su propio pie al Hospital da Mariña, sin conseguir hacerlo. Aunque el informe preliminar del forense apunta a una muerte accidental, la hipótesis mencionada no ha sido por el momento confirmada oficialmente.

El varón, de 38 años de edad, trabajaba en una empresa de transporte de servicio portuario.