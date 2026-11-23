El 75 % de Portugal entra en escasez extrema tras el octubre más seco en 40 años
OPORTO / E. LA VOZ
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Portugal estudia reforzar los embalses, desbordados por las lluvias abundantes de febrero, pero muy bajos tras la sequía del verano y el otoño23 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras uno de los meses de octubre más secos y cálidos de la historia, hasta el 75 % del territorio de Portugal continental quedó bajo condiciones de sequía severa y extrema, acentuada en las regiones