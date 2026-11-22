Usuarios de un tren Avant en la estación de ferrocarril de Compostela SANDRA ALONSO

La federación que agrupa a las asociaciones de usuarios recurrentes de trenes de media distancia y de alta velocidad ha reclamado a los partidos políticos y al Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre que asuman compromisos «concretos y verificables» en materia de movilidad ferroviaria de cara a la próxima legislatura. Entre las prioridades, reclaman conocer si se garantizará la continuidad de las tarifas asequibles y las bonificaciones para usuarios habituales.

Avrave (acrónimo de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España, que engloba a los usuarios frecuentes de Avant y Media Distancia) defiende que las bonificaciones al uso del transporte público lograron importantes avances en la utilización del tren en los últimos años: «Los incentivos económicos al uso del transporte ferroviario han sido, probablemente, las medidas más transversales de la sociedad española: movilidad cotidiana de calidad, fijación de población y equilibro territorial», argumentan. Por ello reclaman que los distintos partidos fijen su posición al respecto, para saber si se mantendrán, pero también sobre otras cuestiones como la ampliación de plazas y frecuencias en horarios laborales.

El colectivo también pide a las formaciones políticas que concreten si asegurarán los recursos necesarios para mantenimiento, renovación y seguridad del sistema, si desarrollarán el abono único y la integración de los transportes estatales, autonómicos y locales o cuáles serán sus prioridades ante el nuevo contrato marco de Obligaciones de Servicio Público que debe aprobarse el año próximo.

«No hablamos únicamente de trenes. Hablamos de poder estudiar o trabajar sin abandonar nuestra ciudad y de utilizar una infraestructura que ya conecta nuestros territorios para construir un país mejor vertebrado y con más oportunidades», defiende la federación, que recuerda que el año pasado la media distancia ferroviaria española tuvo 34,6 millones de usuarios y los servicios Avant acumularon 13,2 millones.

Ante esas cifras y ante el papel determinante que entienden juega el tren en la vertebración y el equilibrio territorial, Avrave muestra su sorpresa por el hecho de que las preguntas relativas a la movilidad ferroviaria —más allá de las polémicas por las tragedias ocurridas en Urda o Adamuz— estén ausentes en el debate de la actual campaña electoral. De ahí que, a una semana de las votaciones, reclamen a los distintos partidos que concreten sus compromisos en esta materia.