Una plantación de eucaliptos en Castro de Rei LAURA LEIRAS

Desde Primaria aprendemos el ciclo del agua. Sin embargo, al planificar su gestión solemos olvidar el papel de la tierra y la vegetación en ese ciclo.

Los planes hidrológicos muestran que la demanda de agua por la actividad agraria en Galicia es relevante y, en algunas cuencas, incluso supera a la urbana o industrial. Estas cifras, además, no incluyen el significativo consumo hídrico de las plantaciones forestales. Estudios en pequeñas cuencas gallegas han observado notables descensos del caudal y del nivel freático tras sustituir prados y cultivos por eucaliptos.

La relación funciona también a la inversa: decidir dónde cultivar, mantener pastos o plantar árboles exige considerar la disponibilidad de agua, cada vez más determinante en un contexto de cambio climático. Además, los usos agroforestales influyen en la calidad del agua con una doble vertiente: pueden generar contaminación difusa, pero la vegetación también puede filtrar contaminantes y regular la escorrentía.

En Galicia, esto cobra especial relevancia por el dinamismo de los usos del suelo: entre 1985 y 2005, el 43,2 % de la superficie gallega cambió de uso y esta evolución se mantiene. El abandono agrario y la expansión forestal han transformado el paisaje y su funcionamiento hidrológico. El Plan Hidrológico Galicia-Costa reconoce la ordenación territorial como una cuestión clave para afrontar los problemas del agua.

Pese a ello, Galicia carece de una ordenación estratégica de los usos agropecuarios y forestales a escala territorial. Su distribución fragmentada responde a la propiedad, el abandono y decisiones individuales. Sin embargo, contamos con instrumentos legales para actuar: el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales, previsto en la Ley de recuperación de la tierra agraria, contempla la ordenación de los usos según la aptitud del territorio, la cual debería incorporar criterios hidrológicos. Esta ordenación permitiría regular los usos agrarios y mantener una adecuada cobertura arbórea en las zonas de recarga de las cuencas; favorecer la vegetación autóctona en humedales y riberas de ríos, así como los prados en zonas de descarga; y localizar las actividades productivas para facilitar un uso eficiente del agua.

La Estrategia gallega de infraestructura verde ofrece otra vía para compatibilizar los usos agroforestales con los servicios ecosistémicos, en particular los relacionados con la regulación y calidad del agua. No se trata de oponer producción y conservación, sino de planificarlas juntas a escala de cuenca.

La gestión sostenible del agua no empieza en los embalses: empieza en las decisiones sobre cómo utilizamos nuestro territorio rural.

Inés Santé Riveira es profesora titular de la Universidade de Santiago de Compostela (USC)