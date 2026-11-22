Uno de los coches del AVE que realiza el recorrido entre Galicia y Madrid Á. S. M.

Son las siete y diez minutos de la tarde, pero bien podrían ser las dos de la madrugada y no se notaría la diferencia. Cuatro personas fuman a la entrada de la estación de tren de A Coruña. No hablan, no se miran entre sí. No llueve, pero aún caen gotas del tejado de chapa y el suelo sigue mojado. Dentro, medio centenar de personas desbordan la fila de acceso al andén, aunque faltan 20 minutos para que salga su tren. «AVE con destino Madrid-Clara Campoamor…». El eco metálico de los altavoces hace inaudible el resto del mensaje. La cola avanza, los pasajeros dejan pasar sus maletas por el escáner y se dirigen al andén. Vuelve a llover. Llueve con rabia.

Hace solo tres semanas, 69 personas perdieron la vida a bordo de un tren en Urda (Toledo), en la línea que une Madrid con Sevilla. Solo nueve meses antes, otras 46 habían muerto en otro accidente en el mismo corredor. La primera tragedia conmocionó a todo un país. La segunda cambió la manera de entender un medio de transporte al que precisamente caracterizaba la seguridad que prometía. Han pasado 21 días, 10 horas y 37 minutos desde entonces; 580 kilómetros separan el lugar del accidente de Urda del tren que sale ahora de A Coruña. Sin embargo, de algún modo, está presente en ese andén el miércoles pasado.

Una mujer corre hacia el coche 5 tapándose la cabeza con el bolso. Un joven bromea en inglés, con un marcado acento español, con dos mujeres británicas que dicen haber venido a hacer el Camino de Santiago. Ninguno parece inmutarse por el aguacero. Una trabajadora de Renfe, vestida de azul y morado, indica a los viajeros el vagón al que deben dirigirse. «La primera semana después del accidente lo notamos mucho. Había mucho más silencio. Cuando el tren paraba, algunos pasajeros se levantaban y caminaban hasta los vagones centrales —cuenta—. Pero seguía viniendo gente, eso sí. No sé si porque no tenían más remedio. Ahora la situación se ha normalizado». No da su nombre porque es un tema muy sensible y la compañía puede no tomarse bien que hable con un periodista, explica.

La mitad de los asientos están vacíos y solo se escucha la lluvia golpeando con fuerza los cristales. Podría explicarse porque es miércoles, es tarde y la oscuridad tiene ese poder de provocar silencio, como cuando se apagan las luces del cine. Sin embargo, hay algo más. Se ve en el señor mayor que agarra con fuerza el reposabrazos cuando el tren emprende la marcha. También en el joven de la última fila que recoge los pies del asiento vacío que tiene al lado cuando el convoy empieza a moverse. La atmósfera, por momentos, recuerda más a la de un avión cuando ya está alineado con la pista de despegue.

El tren no lleva diez minutos en marcha cuando en la cafetería ya hay dos jóvenes. No se conocen entre sí. Uno intenta trabajar en su portátil, pero se queja de que no es capaz de conectarse al wifi del tren. El otro pide un cóctel y le entregan un vaso de plástico, una lata de coca-cola y una botella de whisky no mucho más grande que un frasco de muestra de perfume. «Se nota que desde el accidente viene menos gente a la cafetería —dice la camarera—. Nosotros estamos tranquilos».

El viaje avanza y los gestos iniciales de los pasajeros van dando paso a la rutina. Nadie en el coche 8 mira por la ventana al pasar por la curva de Angrois. Está oscuro y tampoco se ve nada.

A las 21.17, el tren apenas ha salido de la provincia de Ourense cuando empieza a reducir la velocidad hasta quedar completamente detenido. El silencio entonces es absoluto. El maquinista, que se había dirigido a los pasajeros en castellano, gallego e inglés para informarles cada vez que se aproximaba a una estación —«Por favor, no olviden sus objetos personales»—, tampoco habla durante los siete minutos que el tren permanece detenido en mitad de la vía. Luego vuelve a acelerar, muy poco a poco, sin llegar a los 50 kilómetros por hora. Antes se diría que iba despacio; ahora, la mayoría allí sabe que a eso se le llama circular a marcha a la vista.

Para entonces, Gabriel Carballo, un hombre de 64 años residente en Madrid, pero de padres gallegos, está de pie en el pasillo que une los coches 3 y 4.

—¿Está esperando para entrar al baño? —le pregunta otro hombre.

—No, no, pase —contesta él.

Cuenta que ha viajado a A Coruña junto a su mujer para visitar a su hijo y a su nieto. «Vamos asustados. El tren para, se queda todo en silencio y no escuchas nada. Entonces, claro, ¿qué te viene a ti a la cabeza?», dice. «Al final viajamos en tren porque es lo más cómodo, pero ya no porque nos sintamos seguros».

El tren recupera su velocidad normal y el hombre vuelve a sentarse junto a su mujer. A los pies de ambos hay dos bichones diminutos que pasan el viaje sin dar un ruido dentro de unas bolsas de tela acolchada.

Carlos, de 32 años, también viaja en ese tren. No da su apellido porque trabaja como comercial para el ADIF, dice. A diferencia de Carballo, él no está preocupado: «Accidentes hay en todos los sitios. No tiene por qué pasar nada». Cuenta que la compañía tenía prevista dentro de poco una cena corporativa anual llamada «la fiesta ferroviaria», pero quedó cancelada después de lo de Urda. «El ambiente no es el mejor estos días», añade. Él, sin embargo, seguirá viajando en tren. «Principalmente porque a los trabajadores del ADIF nos dejan los billetes a mitad de precio», remata antes de volver a ponerse los auriculares y navegar de un vídeo a otro en Instagram.

Otra parada

Después de la primera parada imprevista hubo otra. Luego otra más. El agua no dejó de caer en todo el trayecto. Se aproximaba la hora de llegada, las 23.07, y el convoy todavía no había atravesado Zamora. A las 23.16, la voz del maquinista se escucha por megafonía: «Atención, señores viajeros. Les avisamos de que este tren circula con una demora de 75 minutos por condiciones climáticas adversas. Disculpen las molestias».

En los asientos del fondo del coche 8, una señora habla casi a gritos por teléfono. Al otro lado de la línea hay una operaria de Renfe.

—¡No me diga que me tranquilice! Dígame a qué hora vamos a llegar… ¿Cómo que a las doce y media? ¡Pues ya pueden devolverme el dinero!

El tren llega a Madrid a las 00.19. Una hora y doce minutos de retraso se ha convertido ya en un problema secundario. Los pasajeros recogen sus maletas y abandonan los vagones. Gabriel Carballo baja con su mujer y los dos perros. Otros consultan sus móviles o buscan la salida. Fuera sigue lloviendo. La lluvia acompañó al tren durante todo el viaje. Dentro, durante la mayor parte del trayecto, fue lo único que se escuchaba.