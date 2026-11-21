Yolanda Díaz, junto a Ada Colau en un mitin en Barcelona. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inició los trámites para la retirada de la Medalla del Mérito del Trabajo al empresario gallego Pedro Barrié de la Maza (A Coruña, 1888-1971), fundador de Fenosa, expresidente del Banco Pastor o de Astano, entre otros cargos, y creador de la Fundación Pedro Barrié de la Maza.

El BOE del viernes recoge una resolución de la subsecretaría de Trabajo y Economía Social en la que se acuerdan iniciar los procedimientos de revocación de este reconocimiento al empresario y mecenas gallego, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, argumenta. Barrié de la Maza figura en un listado en el que también aparece el banquero gallego José Fariña Ferreño, el militar y ministro de Industria durante el franquismo Juan Antonio Suanzes, y el ingeniero José María González-Llanos, quien fue director de Bazán y fundador de Astano.

Entrada en campaña

Díaz actuó ayer como telonera de Ada Colau en un mitin de Frente Amplio en Barcelona, donde se mostró muy crítica con el PSOE. «Esta campaña electoral no va de ser el primero, de sacar el mejor resultado . No va de ser el primero para que llegue a la Moncloa Feijóo y Abascal. Va de que Frente Amplio haga lo mismo que el 23 de julio del año 2023, que saque el resultado necesario para que podamos volver a reeditar el gobierno de coalición progresista en España», indicó. Es la primera vez que la ministra y exdirigente de Sumar participa en un acto político de la coalición.