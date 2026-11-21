El juez que buscó la cruz de Alfonso III
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Nuevos documentos permiten reconstruir la investigación judicial del gran robo de la catedral de Santiago y seguir los pasos de uno de los principales sospechosos hasta Buenos Aires22 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Nin rastro», escribía José Filgueira Valverde en 1977 tras décadas intentando esclarecer uno de los grandes misterios del patrimonio de Galicia: la desaparición de la cruz de oro y piedras preciosas donada por Alfonso III