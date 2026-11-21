La cruz que Alfonso III y la reina Jimena donaron a la catedral de Santiago en el S. IX, que fue robada en 1906, fotografiada por C. Thurston Thompson en 1867 (color restaurado digitalmente). C.T. T.

«Nin rastro», escribía José Filgueira Valverde en 1977 tras décadas intentando esclarecer uno de los grandes misterios del patrimonio de Galicia: la desaparición de la cruz de oro y piedras preciosas donada por Alfonso III