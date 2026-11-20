Imagen de archivo del helicóptero del 061 con base en Santiago CARMELA QUEIJEIRO

El 061 mantiene desde hace dos semanas uno de sus dos helicópteros inoperativos. La aeronave con base en Santiago dejó de prestar servicio el viernes 6 de noviembre y de momento sigue sin volar. Para suplir este recurso, una ambulancia de soporte vital avanzado y medicalizada —formada por el equipo de medicina y enfermería del turno correspondiente al helicóptero— se encarga de dar cobertura a las urgencias y emergencias extrahospitalarias. Este vehículo, explican desde la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia- 061, «manterase operativo ata que se cumpran todas as garantías que permitan establecer a posta en servizo do helicóptero medicalizado».

Los sindicatos ven la situación más preocupante, porque la empresa concesionaria del servicio, Eliance, ha entrado en preconcurso de acreedores. De hecho, las aeronaves de las urgencias gallegas no son las únicas que están a medio gas, ya que esta delicada situación económica está dejando en tierra a helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT). Tras una reunión con responsables del 061, la CIG-Saúde ha pedido que se paralice el contrato con Eliance y se licite otro de emergencia. Según la organización sindical, la propia fundación está de acuerdo en esta medida pero necesita el visto bueno de la Xunta. Desde el 061 no entran a valorar esta última afirmación y se limitan a insistir en que se trabaja para restablecer el servicio.

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Tras los problemas de la primera aeronave llegó otra de sustitución que de momento tampoco está operativa, «o novo helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago está a realizar os labores de mantemento necesarios para garantir a seguridade da tripulación e dos pacientes». «Sanidade —añaden— traballa intensamente para garantir o perfecto funcionamento do transporte sanitario urxente aéreo e para que o servizo de Santiago se restableza canto antes».

Desde el 061 añaden que en situaciones de inestabilidad meteorológica como la actual el servicio aéreo se queda inutilizado mientras que el terrestre opera con normalidad. Los sindicatos piden no obstante que se incremente el número de ambulancias medicalizadas que suplen al helicóptero hasta que se restablezca el servicio. La CIG-Saúde valora la postura de la dirección del 061 al compartir «a proposta dunha nova contratación», por lo que pide a la Consellería de Sanidade que adopte una decisión urgente.

Problemas con la licitación

Este no es el único problema del transporte aéreo. La Xunta tuvo que sacar a concurso el nuevo contrato de helicópteros del 061 en junio, después de que en febrero se aplazara el proceso de licitación. En marzo del 2025 se resolvió el contrato a Eliance por innumerables incumplimientos pero al ser un servicio esencial debe mantenerse hasta que haya una nueva adjudicataria.

Más horas de vuelo y horario nocturno

En junio se autorizó de nuevo la contratación del servicio de transporte urgente aéreo por un importe de 55,6 millones de euros. Entre las novedades que incorpora en relación a la situación actual figura el horario nocturno, ya que una de las dos aeronaves, la que tiene base en la capital gallega precisamente, podrá realizar vuelos de noche. La previsión es que tras un período de transición de 20 meses la empresa adjudicataria incorpore un helicóptero con capacidad y tecnología para atender enfermos tanto de noche como en condiciones meteorológicas adversas.

El nuevo contrato supondrá también un incremento de las horas anuales de prestación del servicio.