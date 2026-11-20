Más descansos para evitar errores ferroviarios como el del accidente de Urda
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los maquinistas desconvocan la huelga del lunes logrando, entre otras cosas, más límites a los tiempos de conducción. Los controladores de trenes descansarán 30 minutos cada dos horas20 nov 2026 . Actualizado a las 19:04 h.
La sobrecarga de trabajo, con el consiguiente efecto sobre la atención y la concentración, es uno de los precursores de eventuales errores humanos en el mundo del transporte. Y tal vez —lo deberá determinar la