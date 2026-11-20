Un AVE circulando por el viaducto que cruza el estuario del Ulla en Catoira, en el eje atlántico de alta velocidad. XOAN A. SOLER

La sobrecarga de trabajo, con el consiguiente efecto sobre la atención y la concentración, es uno de los precursores de eventuales errores humanos en el mundo del transporte. Y tal vez —lo deberá determinar la