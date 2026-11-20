O uso da lingua na Xustiza medra, pero só cinco de cada cen resolucións están en galego
GALICIA
A porcentaxe máis alta de ditames elaborados na lingua acadouse o ano pasado, pero non chega ao 5 % do total segundo un informe do Consello da Cultura Galega20 nov 2026 . Actualizado a las 17:32 h.
Conta a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, que cando tentou casar en galego hai trinta anos, non puido facelo. «E a carpeta do expediente dicía “en gallego”», explica. Tres décadas despois, a uns amigos seus aconteceulles algo similar. O que relatou Vilavedra é só unha anécdota, pero evidencia unha realidade. Porque aínda que a súa presenza foi medrando nos últimos anos, o galego continúa a ser unha lingua residual na Xustiza. Só tres de cada cen resolucións xudiciais ditadas polos órganos colexiados do país entre 1990 e o 2025 están redactadas en galego, o que mostra que a lingua está lonxe de estar normalizada nas relacións entre os cidadáns e a xustiza.
Esa é a realidade que mostra a análise que presentou este venres o Consello da Cultura Galega, que estudou máis de medio millón de resolucións xudiciais recollidas polo Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) e emitidas polos tribunais superiores, as audiencias provinciais e algúns tribunais de instancia nos últimos 35 anos. O dato, como sinalan os responsables do estudo, é parcial ao non ter en conta a actividade dos órganos unipersoais ou o uso oral da lingua durante os procesos xudiciais. «Pero a cifra é implacable, e demostra unha presenza moi reducida nun país no que o 46 % fala maioritariamente en galego», explicou a presidenta do órgano estatutario.
O que tamén reflicten os datos é a leve melloría que se rexistrou nos últimos anos —no 2025 acadouse un máximo histórico con 24.309 resolucións ditadas en galego—, pero sen superar en ningún exercicio o 5 % do total. Dos 553.759 ditames emitidos no desde 1990, só se elaboraron en galego 18.842. O informe do Consello da Cultura tamén mostra un dato relevante: tres persoas concentran o 74,6 % da documentación en galego, e entre 1997 e o 2025 só se identifican 86 relatores que empregaron esta lingua. Iso demostraría que o uso da lingua parte da iniciativa individual, e que a continuidade do galego é «especialmente vulnerable aos cambios na actividade profesional ou nos destinos xudiciais».
Ademais, o uso da lingua non se reparte de forma heteroxénea, con diferenzas condicionadas —segundo expón o informe— pola localización e composición dos órganos xudiciais. Se se consideran todos os órganos analizados, o 62 % da documentación en galego procede da Audiencia Provincial de Pontevedra. No 2025, a maior presenza da lingua deuse na xurisdición contencioso-administrativa, con arredor do 15 % das resolucións en galego, mentres que na civil caeu ata o 0,2 %.
Novos profesionais e programa Atenea
Malia todo, hai lugar para a esperanza. «Os que máis usan o galego son as novas xeracións, as persoas novas, e iso non se reflicte», apuntou o presidente da Irmandade Xurídica Galega, Xoaquín Monteagudo. Asegurou que o galego está a gañar terreo nos órganos unipersoais aos que acceden profesionais de curta idade, e salientou que «o núcleo da galeguización» está actualmente na avogacía, un sector onde a lingua está a reforzar a súa presenza. «Hai corenta anos era eu dos poucos que usaba a lingua e agora é bastante usual», sinalou Monteagudo.
Mentres tanto, o avogado Xesús Palmou, membro de honra da Academia Galega da Xurisprudencia, depositou a confianza no despregamento do programa Atenea, a nova aplicación informática que se estenderá a todos os órganos xudiciais a comezos do 2027 e que permitirá a tradución ao galego de máis de medio millón de documentos. «Vaise producir un cambio importante e podemos mirar cara o futuro cun certo optimismo, pero sen esquecer que isto se leve a cabo», salientou. A xuízo de Palmou, o 50 % das resolucións xudiciais «deberían estar en galego» para acadar a plena normalización. Tamén esixe que todos os funcionarios que prestan servizos en Galicia sexan competentes nesta lingua.
Precisamente, para seguir avanzando no uso da lingua nos tribunais, o informe do Consello da Cultura propón varias medidas para que o idioma siga gañando presenza. O organismo aposta por aplicacións plenamente operativas en galego, modelos documentais actualizados e un servizo estable de normalización que dende o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) proporcione tradución, revisión e asesoramento. «Hai que poñer en valor as persoas que empregan o galego e que o idioma resulte accesible para quen se incorpora a unha oficina xudicial», defendeu Dolores Vilavedra. Que se pregunte aos cidadáns pola lingua de preferencia antes de iniciar un procedemento e garantir que esa lingua se manteña nas comunicacións e notificacións é outra das propostas.