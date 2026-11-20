Una nave, situada en la zona marítimo-terrestre que la Xunta gestiona desde julio, en una imagen de archivo. MARCOS CREO

El registro público que reunirá todas la autorizaciones y concesiones para actividades en el dominio público marítimo-terrestre de Galicia estará en marcha antes de que termine el año. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el decreto que crea y regula este nuevo registro, que entrará en vigor en veinte días, permitiendo contar con toda la información sobre negocios autorizados en la costa gallega, como chiringuitos, alquiler de pedaletas o káyaks, etcétera.

La nueva herramienta integrará en un único registro todas las autorizaciones y concesiones que se otorguen y sus modificaciones. La anotación incluirá el titular o titulares de la actividad, su ubicación (incluyendo coordenadas de localización), la identificación del título (tipo, identificación del expediente y fecha en la que se otorgó) y todas sus condiciones: uso, superficie ocupada, plazo de vigencia y, de existir, su canon. Cuando la actividad haya cesado, se añadirá también la fecha y causa de extinción del título.

El registro tendrá carácter público, por lo que se habilitará la posibilidad de consultar sus datos a través del portal web de la Consellería de Medio Ambiente. La información también será accesible en el Portal de transparencia y gobierno abierto de la Xunta de Galicia, en ambos casos protegiendo los datos personales de los inscritos. Además, el órgano competente para su gestión podrá emitir las certificaciones que se le soliciten.

Leer más: Medio Ambiente unificará las autorizaciones en la costa ante el «reino de taifas» del Gobierno

El catálogo tendrá dos secciones, una para autorizaciones y otra para concesiones, que a su vez tendrán tres subsecciones, una por cada provincia gallega con costa. La Axencia Galega para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Axega) se encargará del soporte técnico del registro, que deberá ser accesible e interoperable.

Según explica el decreto, las finalidades de este nuevo instrumento serán integrar en único registro público todas las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre otorgadas en Galicia, disponer de información básica relativa a actividades de interés público, económicas y estratégicas, dar datos a los órganos competentes para elaborar estadísticas y servir de instrumento para coordinar actuaciones de distintas consellerías en materia de litoral.

La Xunta estima que esta nueva herramienta «consolidará a dixitalización da xestión do litoral», y «garantirá unha maior transparencia e seguridade xurídica a todas as persoas, sectores e administracións con implicación nos usos e actividades que se desenvolven na costa».