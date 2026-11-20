La provisionalidad de la línea de alta velocidad gallega forzará cortes de larga duración para ejecutar obras
REDACCIÓN / LA VOZ
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La puesta en servicio de uno de los dos tramos de la variante de Ourense y la reforma del enclavamiento de su estación acumularán meses de suspensión20 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Este próximo mes de diciembre la línea de alta velocidad Madrid-Galicia cumplirá cinco años en los que la sensación de provisionalidad, de obra inacabada, ha estado siempre presente pese al indudable éxito de la conexión.