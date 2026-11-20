La estación de tren de A Coruña durante el paro de maquinistas de esta semana E. Silveira

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha desconvocado la jornada de huelga prevista para el próximo lunes, 23 de noviembre, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno y Renfe en materia de seguridad ferroviaria. El pacto desbloquearía los compromisos pendientes desde el pasado mes de febrero e incorporaría mejoras estructurales, incluida la aprobación de un protocolo de actuación frente a fenómenos adversos.

Fuentes del Ministerio de Transportes han destacado que este acuerdo pone fin a la conflictividad laboral en el sector ferroviario: «Se consolida la hoja de ruta para reforzar la seguridad y confianza en nuestros trenes. Ello pasa por medidas como son, por ejemplo, la limitación de tiempos de conducción y descansos o un nuevo protocolo de alertas meteorológicas, que fija umbrales en las previsiones de Aemet para determinar la circulación segura de los trenes», señalan.

Por su parte, el Semaf ha destacado en un comunicado que el pacto alcanzado transforma las reivindicaciones del colectivo «en realidades normativas, operativas y verificables» y permite poner fin a los incumplimientos arrastrados desde el acuerdo de febrero del 2026 que motivaron la convocatoria de paros.

En concreto, el sindicato de maquinistas ha explicado que el cierre de un acuerdo sobre el protocolo de actuación ante fenómenos adversos —alcanzado en la tarde del jueves— ha resultado determinante para desatascar el resto de la negociación, dada la complejidad de este punto, y ha asegurado que las medidas pactadas «elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario».

La desconvocatoria de Semaf se suma a la anunciada el miércoles por CC.OO., UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), que suspendieron el paro prevista para ayer jueves en ADIF tras lograr que el Ministerio de Transportes aceptara sus demandas sobre dimensionamiento de plantilla y regulación de los tiempos de trabajo. Por el contrario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechazó dicho acuerdo al tildar las propuestas de «absolutamente insuficientes».