En esta vista aérea puede observarse el cambiador de ancho de Taboadela (Ourense). En este punto, los trenes de ancho variable pasan del ancho internacional al ibérico (y viceversa) ALEJANDRO CAMBA

El estudio con el que el Ministerio de Transportes ha evaluado la posible migración de la red ferroviaria al ancho estándar europeo concluye que la coexistencia de los anchos ibérico y estándar no constituye una limitación crítica para el sistema ferroviario. Las alternativas analizadas, como la conversión en exclusiva de los corredores europeos, se descartan por generar nuevas discontinuidades en la red. Por el contrario, la migración total de la red se considera la única solución viable, pero arrojando unos beneficios económicos reducidos y unas afecciones operativas tan extraordinarias que el propio estudio termina por desaconsejarla.

Cabe preguntarse si el análisis realizado incorpora de manera suficiente una visión estratégica a largo plazo, al centrarse en la rentabilidad económica inmediata de la inversión y relegar aspectos de difícil cuantificación pero de indudable relevancia, como la plena integración de España en el espacio ferroviario europeo o la capacidad de adaptación a un mercado cada vez más liberalizado.

La propia existencia de material rodante de ancho variable y de cambiadores de ancho, presentadas como soluciones eficaces en el informe, podría interpretarse también como la evidencia de una singularidad que obliga a mantener tecnologías, procedimientos y costes específicos inexistentes en la mayor parte de Europa. La dependencia de equipos especializados constituye una desventaja competitiva que el estudio no valora.

En Galicia esta cuestión adquiere una relevancia singular. Fue el ministerio quien decidió explotar provisionalmente una línea de alta velocidad construida por tramos y en diferentes anchos. También fue quien optó por dejar inoperativa la antigua línea convencional entre A Coruña y Vigo para abaratar la construcción del eje atlántico y que tarde o temprano habrá que volver a recuperar para extender el ancho estándar a las principales ciudades.

Asumir que la alta velocidad en la comunidad continúe operando indefinidamente en un escenario de coexistencia de anchos supone aceptar una posición periférica respecto a los principales corredores. Galicia corre el riesgo de quedar encadenada a soluciones que inicialmente se concibieron como transitorias.