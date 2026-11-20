Los ingenieros exigen una mejor planificación para afrontar largos períodos de sequía en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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Piden a la Administración estudios a largo plazo para reforzar los embalses y las potabilizadoras, y así reducir el impacto que causa la escasez de agua23 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las intensas lluvias que han caído en los últimos días han permitido que los embalses ganen agua por primera vez desde marzo, pero la recuperación no está siendo uniforme y la situación sigue resultando preocupante